Radikale Venstre har med stor sandsynlighed gennemtvunget et folketingsvalg, efter partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, lørdag meldte ud, at Radikale kraftigt opfordrer Mette Frederiksen til at udskrive valg efter minkkommissionens rapport.

En politisk aktion, som er voldsom, og som er skidt for Mette Frederiksen.

Det vurderer Anders Leonhard Jensen, politisk redaktør på B.T.

»Hvis ikke Mette Frederiksen i forvejen havde til hensigt at udskrive valg i sensommeren, er hun tvunget til at gøre det nu. Den her melding fra Radikale Venstre kan hun ikke sidde overhørig,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Radikale Ventre er nu kravlet op i træet, og de kan ikke kravle ned, før Mette Frederiksen har trykket på valgknappen.«

Meldingen har frataget Mette Frederiksen noget af det vigtigste, en siddende regering har.

»Mette Frederiksen er virkelig presset lige nu, og hun er formentlig også rasende på Radikale Venstre. Det at udskrive valg er noget, Statsministeren plejer at styre,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Nu tager De Radikale det fra hende. De tager serveretten fra Mette Frederiksen. Det er et voldsomt træk.«

Anders Leonhard Jensen mener, at Radikale Venstre i sidste ende var tvunget til at tage konsekvensen af, at Mette Frederiksen og regeringen fik så hård kritik af minkkommissionen.

»Havde Radikale bare fredet hende, havde de risikeret vælgerflugt. Nu kan Radikale Venstre gå til valg på ordentlighed. De står ikke godt i målingerne i forvejen. En fredning af Mette Frederiksen havde været svært for dem,« siger Anders Leonhard Jensen.

For Socialdemokratiet betyder dagens træk, at valget kommer til at handle om mink i stor stil.

»Minksagen kommer til at fylde ekstremt meget. Hun går ind til en svær valgkamp. Lige meget hvor Socialdemokratiet møder op til debat, vil de skulle tale om minksagen,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Den her sag forringer Mette Frederiksens muligheder for at vinde valget. Jeg føler mig overbevist om, at hun er vred lige nu over den her udvikling.«