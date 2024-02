Mette Frederiksen skal nu forklare, hvad skatteyderne får ud af de mange ekstra offentligt ansatte akademikere, der er blevet ansat på hendes vagt.

Der er nemlig både tale om et voldsomt løftebrud og et potentielt kæmpe spild af penge, lyder det fra Dansk Folkepartis Nick Zimmermann, der nu har stillet en række folketingsspørgsmål til Mette Frederiksen.

Det sker, efter en ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen SMVdanmark har vist, at antallet af offentligt ansatte akademikere er vokset med 15,5 procent siden 2019.

»Det her er jo sket, selvom Mette Frederiksen lovede det helt modsatte. Hun har hele tiden talt om, at der skal skæres ned på bureaukratiet og papirnusseriet,« siger Nick Zimmermann.

Han peger særligt på, at stigningen i offentligt betalte akademikere ser endnu mere skæv ud, når der samtidig bliver nedlagt stillinger på flere hospitaler rundt omkring i landet.

Senest har Region Nordjylland nedlagt i alt 229 stillinger på to hospitaler.

»Den slags historier gør det jo endnu mere vanvittigt at se, at man i stedet har hyret så mange højt betalte akademikere i det offentlige, imens Mette Frederiksen har været statsminister,« siger Nick Zimmermann.

Læs også Frederiksens Djøf-fest fortsætter: Antallet af akademikere i det offentlige slår ny rekord

Hvis man spørger DJØF, siger de blandt andet, at den her stigning langt hen ad vejen skyldes, at der kommer stadig mere lovgivning fra jer på Christiansborg, der skal administreres?

»Der er da helt sikkert nogen af dem, der laver noget fornuftigt, men vi ser altså også mange, der sidder og laver projekter for projekternes skyld, og så ansætter de endnu flere, der minder om dem selv.«

Nick Zimmermann mener ikke, at de ekstra akademikere gør nogen reel forskel for samfundet.

»Nej, jeg tror ikke, der er nogen borgere, der tænker, at der er kommet bedre velfærd de seneste fem år, mens vi har set den her stigning. Tværtimod synes jeg, det er det modsatte, man hører,« siger han.

Siden 2019 er der blevet ansat 192 ekstra medarbejdere i ministerier og styrelser hver måned.

Når man indregner den stigende befolkningstilvækst i samme periode, er der samlet set kommet 15,5 procent flere akademikere på den offentlige lønningsliste siden 2019.

Venstres politiske ordfører, Torsten Schack, sagde tirsdag til B.T., at »han da vil håbe«, at danskerne oplever, at den offentlige sektor er blevet bedre de seneste år.

»Men jeg er da enig i, at der ses en tendens til, at der sker den her akademisering af den offentlige sektor, og at man har ansat flere, fordi mængden af regler og dermed administration er steget.«

Hvad vil I så gøre ved det?

»Det skal ikke lyde som en undskyldning, men der kommer i de her år mange nye krav fra EU, der skal implementeres. Bare se på GDPR. Når det er sagt, har vi selvfølgelig et stort politisk ansvar for ikke at lave for meget og for bøvlet lovgivning,« lød det fra Torsten Schack.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen herunder eller hvor du plejer at lytte til podcast: