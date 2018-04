Den nu tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Per Zeidler, der blev anholdt og sigtet for rufferi efter afsløringer om mulige sexorgie-aktiviteter tilbage i november 2017, føler sig udstillet i medierne.

Det fortæller hans advokat, Henrik Garlik Jensen, til Stiften.dk.

»Sagen har fra første dag taget hårdt på Per Zeidler, og den påvirker ham stadig voldsomt. Derfor er han meget interesseret i at få afsluttet sagen så hurtigt som muligt for at få lukket det kapitel og komme videre. Men det er vigtigt at understrege, at Per Zeidler fortsat nægter sig skyldig i rufferi,« siger Henrik Garlik Jensen til Stiften.dk.

Han tilføjer, at Per Ziedler føler sig hængt ud i medierne, efter det i november kom frem, at han angiveligt spillede en større rolle i en række gangbang-aktiviteter, der fandt sted i et forsamlingshus nær Vejle.

Ifølge Stiften.dk deltog Per Zeidler nemlig et såkaldt gangbang-event med 11 mænd og to piger i forsamlingshuset, og senere kunne selvsamme medie afsløre, at Per Zeidler angiveligt har stået bag flere gangbang-arrangementer under dæknavnet Rescue51.

Per Zeidler har siden november været sigtet for rufferi, men har ikke været varetægtsfængslet. Han blev løsladt umiddelbart efter afhøringen hos politiet, og siden har ingen vidst, hvor han befinder sig.