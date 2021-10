Én chef blev bedt om at fratræde. En anden er blevet fritaget fra tjeneste. Nu håber Tårnby Kommune snart at kunne komme ud af det kaos, der omgiver kommunens jobcenter.

Deadline er blevet overskredet med et par dage, men onsdag har Tårnby Kommune således sendt det, man med egne ord kalder en »omfattende« redegørelse afsted i sagen om påståede uregelmæssigheder i forbindelse med driften af jobcenteret.

Og nu afventer kommunen så, at modtageren Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kommer med sin konklusion.

»Vi har lagt os i selen for at få afdækket alle aspekter af sagen, og vi har sendt et omfattende svar til revisionen. Nu afventer vi, at revisionen behandler materialet, hvorefter styrelsen efterfølgende skal drage sin konklusion,« lyder det fra kommunaldirektør Morten Winge.

Sagen blev i sin tid indledt, da den nu tidligere jobcenterchef Bo Hammer gik til STAR med sine bekymringer.

I hans optik var der flere uregelmæssigheder på beskæftigelsesområdet og i den forvaltning, der har ansvaret for den.

Disse bekymringer blev siden offentligt kendte, da jobcenterchefen tyede til LinkedIn i kølvandet på, at han havde fratrådt sin stilling. På kommunens opfordring.

I et opslag beskyldte han sin arbejdsgiver for »lemfældig omgang med EU-lovgivning«.

En kritik, han senere gentog og uddybede i radioprogrammet 'En uafhængig morgen', hvor han blandt andet fortalte, at han under sin ansættelse oplevede, at udbudslovgivningen blev omgået.

I umiddelbar forlængelse heraf udsendte Tårnby Kommune en pressemeddelelse, hvori det lød, at man tog kritikken alvorligt.

Og at man nu var ved at udarbejde et svar til STAR – med deadline 4. oktober.

»Kommunen ser med stor alvor på de beskyldninger, der er rejst, og revisionen er i gang med at gennemgå kommunens procedurer, bogføringer med videre for at udrede kritikpunkterne tilfredsstillende,« lød det.

Et par dage senere blev forvaltningschefen med ansvaret for beskæftigelsesområdet flyttet. Og i sidste uge blev han så fritaget fra tjeneste.

Her beskrev kommunen selv, at fritagelsen skete, efter der på det seneste var skabt meget uro og usikkerhed om jobcentret og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.

I den seneste pressemeddelelse er »ro« omkring jobcentret også centralt. Således udtaler Morten Winge:

»Jeg ser meget frem til, at vi kan komme videre med denne sag.«

»Der er brug for arbejdsro på beskæftigelsesområdet, så vores medarbejdere kan koncentrere sig om at hjælpe vores borgere på bedst mulig vis.«

Selvom det »omfattende svar« nu er indleveret, kan kommunen ikke læne sig helt tilbage endnu.

I pressemeddelelsen lyder det:

»Kommunens revisionsfirma har endnu ikke afsluttet sin gennemgang af det omfattende materiale bag svaret til STAR, og derfor er kommunens svar med forbehold for revisionens efterfølgende godkendelse.«