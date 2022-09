Lyt til artiklen

Så gik den ikke længere.

Søren Pape Poulsen har redet en bølge af popularitet og troværdighed i de seneste mange målinger af partiledere i Danmark.

Men i en ny en fra TV 2 ser det straks anderledes ud efter flere ugers dækning af formanden i især Ekstra Bladet.

Han har nemlig mistet førertrøjen til statsminister Mette Frederiksen.

Ifølge TV 2 scorede han i juni 49 procent i en måling foretaget af Megafon, mens han nu er faldet til 31 procent. I målingen bliver man bedt om at vælge de tre mest troværdige partiledere, og det betyder altså, at næsten hver anden i juni valgte Pape blandt de tre, mens det nu kun er hver tredje.

Det sker efter forskellige dele af Søren Papes privatliv har været genstand for undersøgende journalistik, hvor især Papes mand Josue Medina Vasquez Poulsen blevet gået efter i sømmene. Her endte Søren Pape med at undskylde for at have viderebragt usande oplysninger om sin mand - som Søren Pape i øvrigt mandag skrev, at han skal skilles fra.

Det er ligeledes bragt til veje, at Søren Pape som justitsminister holdt møder med præsidenten og ministre fra Den Dominikanske Republik under en privat ferie og uden at oplyse Udenrigsministeriet.

Der har også være en tv-debat mellem de tre statsministerkandidater i perioden siden juni.

Men det er altså ikke fordi, han går fra konge til Klods Hans i målingen. Han er i stedet på en delt andenplads med SF-formand Pia Olsen Dyhr, der begge scorer 31 procent mod Mette Frederiksens 32 procent.

