For under en måned siden meldte den nu tidligere formand for Kristendemokraterne, Isabella Arendt, at hun ikke længere ønskede at været i partiet.

Nu vælger hun i stedet at starte forfra og stiller derfor op til folketingsvalget for De Konservative.

Det fortæller Isabella Arendt til B.T.

»Jeg oplever, at mine mærkesager om børn, familie, klima, energi og grøn omstilling er noget af det, jeg virkelig kan få lov til at folde vingerne ud på i De Konservative. Samtidig har vi et enormt værdifællesskab på det ideologiske plan, og derfor er det også oplagt for mig at lande her,« fortæller hun.

Arendt stoppede som formand for Kristendemokraterne 17. maj, hvor hun også meldte sig ud af partiet. Dengang lød det, at hun havde mistet arbejdsglæden.

»Til spørgsmålet om, hvad jeg så skulle, der vidste jeg det ærlig talt ikke. Så jeg har brugt den seneste måned på helt oprigtig at tage stilling til, om jeg kan leve med ikke længere at være i politik,« fortæller hun og fortsætter:

»Nu har der været forhandlinger om grøn skat, der er enormt vigtigt for mig. Jeg troede måske lidt naivt, at jeg kunne overlade det til nogen andre, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg overhovedet ikke er færdig med at mene noget,« slår hun fast.

Partiformand Søren Pape Poulsen lægger heller ikke skjul på, at han er begejstret for, at den tidligere KD-formand nu har meldt sig under De Konservatives vinger.

Han kalder hende »et politisk talent,« og understreger, at hun med den gåpåmod og vilje, hun havde hos Kristendemokraterne, vil klare sig godt i den konservative folketingsgruppe.

»Jeg er rigtig meget fra Jylland på det punkt. Jeg er meget beæret over, han bruger de ord. Men nu skal jeg have lov til at vise mit værd,« fortæller hun.

»Jeg starter jo ikke forfra, men er alligevel på lige vilkår som alle andre konservative folketingskandidater, og jeg vil rigtig gerne ud til deres medlemmer og vælgere og drikke kaffe med dem og lære dem at kende fra start af,« understreger hun.

Isabella Arendt var formand for Kristendemokraterne fra 2019 til 2022.