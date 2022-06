Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun formåede at tage vælgerne med storm i 2019, hvor hun også blev kaldt 'vikaren fra himlen'.

Nu stiller »det politiske talent«, som Søren Pape kalder hende, op for De Konservative til folketingsvalget.

Og det kan man kalde for noget af et scoop, hvis man spørger B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard.

»Det er en kæmpe lottegevinst for Søren Pape at få Isabella Arendt over. Udover, at hun formentlig vil tiltrække nogen mere kristne vælgere til partiet, er hun også en meget stærk og moderne profil på klimadagsordenen og på de lidt blødere værdier,« fortæller han.

B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard. Foto: Bax Lindhardt

Men han understreger også, at partiskiftet vil kræve store ændringer for Isabella Arendt.

»Hun skal også sluge nogle kameler. Hun gik til valg på en mere human og blød udlændingepolitik. Og det er altså ikke noget, der hører hjemme hos De Konservative, der kun har fået en mere hård og kontant udlændingepolitik med Søren Pape som formand,« fortæller han.

»Så det er ikke fordi de passer perfekt sammen som et spil tetris. Hun kommer til at forsvare en hård og mere kontant udlændingepolitik, end hun har været vant til og ikke har villet før i tiden. Så selvfølgelig er der kanter, der skal slibes.«

Hun kommer til at stille op i Østjyllands Storkreds, hvor De Konservatives store trækplaster er Mona Juul.

»Det er jo en helt anden type, der taler meget mere til erhvervslivet og økonomi og dermed de mere hårde værdier. Så det virker virkelig som et stærkt kort for De Konservative at få hende ind,« fortæller han og kalder det 'usandsynligt', at hun ikke kommer ind i Folketinget.

»Det er uden sammenligning her, hun har størst chance for at blive valgt til folketinget. Det er et parti, der står til at gå markant frem i målingerne. Og når man ser, at hun stiller op i Østjylland, så virker det usandsynligt, at hun ikke bliver valgt ind i folketinget,« slår han fast.

Isabella Arendt stoppede som formand for Kristendemokraterne 17. maj, hvor hun også meldte sig ud af partiet. Dengang lød det, at hun havde mistet arbejdsglæden i partiet.

»Til spørgsmålet om, hvad jeg så skulle, så vidste jeg det ærlig talt ikke. Så jeg har brugt den seneste måned på helt oprigtig at tage stilling til, om jeg kan leve med ikke længere at være i politik,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Nu har der været forhandlinger om grøn skat, der er enormt vigtigt for mig. Jeg troede måske lidt naivt, at jeg kunne overlade det til nogen andre, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg overhovedet ikke er færdig med at mene noget.«

Isabella Arendt var formand for Kristendemokraterne fra 2019 til 2022.