Ganske enkelt en »vild« udmelding.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter at formanden for det færøske parti Miðflokkurin, Jenis av Rana, har udtalt, at Søren Pape er diskvalificeret som statsminister.

»Nej, det kan ikke komme på tale, at jeg peger på Søren Pape Poulsen. Det at leve som såkaldt 'homoseksuel' er i strid med den grundlov, som jeg personligt har, og som mit parti også har, og som jeg synes, at Færøerne også har,« lød kommentaren.

Og netop den udmelding kalder B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen for »vild.«

»Det kan kun skabe hovedrystelse i den danske befolkning,« påpeger han.

Selv ryster Søren Pape på hovedet over udtalelsen.

'Hold da op. Er vi ikke kommet længere,' skriver han på Twitter.

Det samme gør formand for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, der mener, at kommentaren 'er helt ude i skoven. Uacceptabelt og diskriminerende,' skriver hun på Twitter.

Men ifølge Joachim B. Olsen så kan det her kun være en vindersag for Pape.

»Det er den største hjælpende hånd i den her valgkamp. Det er et synspunkt, der ikke har genklang i den brede befolkning,« siger han og fortsætter:

»Den her udtalelse vil give sympati for Søren Pape. Det er en vindersag,« slår han fast.

Søren Pape har ikke ønsket at udtale sig yderligere om sagen til B.T. Og at De Konservative ikke gør mere ud af sagen, er ifølge Joachim B. Olsen et smart træk.

»Kommunikativt er det helt rigtig, at de ikke vi kommentere mere på det. Det kan hurtigt komme til at fremstå som om, de vil malke sagen, og hvis vælgerne først føler det, kan det give bagslag. Så jeg tror, det er et klogt træk af Pape at holde den her.«

Foruden Sofie Carsten Nielsen har udmeldingen også fået Peter Skaarup (DD) Søren Søndergaard (EL) op af stolen.

'Der er mindst 100 gode grunde til, at Søren Pape ikke skal være statsminister i Danmark. Hans private seksuelle orientering er under ingen omstændigheder én af dem,' skriver Søren Søndergaard på Twitter.

Ifølge Peter Skaarup er det 'meget trist, at ikke alle i Rigsfællesskabet er kommet videre i 2022.'

'Papes kærlighedsliv burde ikke være nogen som helst forhindring for hans statsministerkandidatur'.