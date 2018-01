Strafferammen for trusler skal fordobles, mener tre partier på Christiansborg.

København. Strafferammen for at udstede trusler skal fordobles fra to til fire års fængsel, og det skal være et skærpende forhold, hvis truslen kommer som følge af politiske eller religiøse ytringer.

Det mener Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti ifølge Berlingske.

De tre partier har til sammen et flertal i Folketinget. Og det er netop erfaringer fra Folketinget, der får partierne til at rejse deres ønske om strafskærpelse.

Berlingske har beskrevet, hvordan trusler mod politikere i Danmark er udbredt.

Derfor mener SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, at "rettens forhammer skal falde", hvis man fremsætter trusler mod politikere.

- Vi tror ikke altid på, at straf virker. Når du er fuld og voldsmand, så står du måske ikke og tænker på, om politikerne har hævet strafferammerne, for så er der bare nogen, der skal pandes ned, siger han til Berlingske.

- Men præcis her er vi overbevist om, at en hævelse af strafferammen virker, fordi du i langt de fleste tilfælde har tid til at overveje, hvad du gør, inden du skriver eller fremsætter din trussel.

Hvis strafferammen hæves til fire år, vil den overstige den for simpel vold, der går til tre år i fængsel.

De skærpede vilkår skal ifølge Karsten Hønge også være med til at beskytte debattører som forfatter og redaktør Flemming Rose og forfatter Sara Omar.

Partierne vil også undersøge, om personer uden dansk statsborgerskab kan udvises, hvis de fremkalder alvorlig frygt for andre liv eller helbred.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, oplyser til Berlingske, at partiet afventer Justitsministeriets gennemgang af mulighederne under den nuværende lovgivning.

/ritzau/