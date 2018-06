DF-leder Kristian Thulesen Dahl langede tirsdag ud efter Liberal Alliance, som han bestemt ikke ser i en regering efter næste folketingsvalg, hvis han selv kan bestemme.

Den hårde kritik preller dog af på Christina Egelund, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance.

Kristian Thulesen Dahl havde fat i ord som 'vanvittig', 'absurd' og 'mareridtstilstande', da han tidligere på dagen tirsdag satte ord på, hvorfor han ikke ønsker, at Liberal Alliance skal være med i regeringen efter næste folketingsvalg, hvis altså det ender med et blåt flertal.

Men den kritik gider Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, ikke forholde sig til:

»Jeg har ikke nogen holdning til det, men er bare glad for, at DF er klar til at gå i regering. Vi går til valg på, at regeringen fortsætter, og så har vi ingen fine fornemmelser, i forhold til hvem vi samarbejder med. Vi samarbejder gerne med DF,« siger Christina Egelund, der dog indrømmer, at DF og LA »langtfra er enige om de fleste ting«.

Liberal Alliances tid i regeringen har kastet mange overskrifter af sig, og især blev det til en større sag i medierne og på Christiansborg, da partiet i december 2017 truede med ikke at stemme for finansloven grundet uenigheder i forhandlingerne.

Dengang kaldte Kristian Thulesen Dahl truslerne for 'groteske', og det er da også en af de sager, han henviser til, da han tirsdag udtalte, at »den måde, det har fungeret på de sidste par år, har været vanvittig og absurd«.

De hårde ord preller dog af på Christina Egelund, der ser det som en selvfølgelighed, at Liberal Alliance står fast i sådan en sag:

»Vi er jo sat i verden for at arbejde for en mere liberal verden, og selvfølgelig kæmper vi benhårdt for at få vores politik igennem, hvilket jeg synes, at alle danske folketingspartier burde,« siger hun.