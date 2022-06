Lyt til artiklen

Hvis man i de her tider mangler en god portion drama, kan man enten tune ind på den nyeste sæson af Paradise Hotel eller læse et par artikler om situationen i Dansk Folkepartis top.

Og onsdagens valg er ingen undtagelse, når det kommer til dramatiske røster hos det skælvende parti.

Først valgte den tidligere formand, Kristian Thulesen Dahl, at melde sit fravær til aftenens DF-fest.

Årsagen var, lød det fra formanden, at han prioriterede et familiearrangement.

Men da den nuværende formand, Morten Messerschmidt, et par timer senere mødte op foran Christiansborg, var det ganske tydeligt, at han ikke købte Thulesen Dahls forklaring.

»Det er da helt vildt mærkeligt. Jeg har aldrig nogensinde misset en valgaften for Dansk Folkeparti,« sagde DF–formand Morten Messerschmidt.

Og ifølge B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, er det ikke svært at læse dramatik og konflikt ind i aftenens afbud og udtalelser.

»Selvom Thulesen Dahl nedtoner sit fravær, bliver det set som en krigserklæring mod den siddende ledelse, og Messerschmidts reaktion viser også tydeligt, at det bliver set som et angreb og en skruebrækker-mentalitet,« siger Anders Leonhard.

Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt stemmer i Ordrup Hallen, onsdag den 1. juni 2022. Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt stemmer i Ordrup Hallen, onsdag den 1. juni 2022. Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Men der er ikke kun vrede over Thuledahl i DF-toppen.

»Helt oppe i DF-toppen er der en stor nervøsitet over et muligt Inger Støjberg-parti. Der spekuleres i, om Thulesen Dahl vil være en del af sådan et parti, og aftenens afbud tænder endnu mere ild under den spekulation,« siger Anders Leonhard.

I skrivende stud viser samtlige valgstedsmålinger, at dagens valg ender med et stort ja-flertal.