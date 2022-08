Lyt til artiklen

Et spørgsmål forblev ubesvaret, og nu kræves der svar.

På et pressemøde efter Socialdemokratiets sommergruppemøde kom et spørgsmål om et notat, om Mette Frederiksen har modtaget mundtligt eller skriftlig rådgivning fra departementet, Justitsministeriet eller lignende, hvorvidt hendes ageren i minksagen kan stilles til ansvar.

Det var B.T.s journalist, som stillede spørgsmålet, og Mette Frederiksen svarede udenom.

»Jeg mener, at Minkkommissionen allerede har vurderet min rolle, at jeg hverken havde til hensigt eller viden om det.«



Jeg spørger ikke til din hensigt. Jeg spørger til, om du har modtaget mundtligt eller skriftligt rådgivning fra embedsmænd om, hvorvidt du kan stilles til ansvar.



Herefter gentager Mette Frederiksen sit tidligere svar og understreger, at hun ikke vidste, at der var hjemmel og skifter til en anden journalist.

Og efter pressemødet har flere politikere nu skrevet på Twitter, at man vil kræve et ordentligt svar fra Mette Frederiksen.

»Ser Mettes pressemøde. Jeg ville svare ekstremt tydeligt ja, hvis jeg havde fået lavet en juridisk vurdering af min egen rolle i en af danmarkshistoriens største skandaler, og den frifandt mig. Og hvis jeg ikke havde fået lavet en, havde jeg bare sagt dét,« skriver statsministerkandidaten Søren Pape Poulsen (K) på Twitter.

Ligeledes skriver partifællen Rasmus Jarlov, at man skal se det notat, hvis det findes.

»Statsministeren svarer fuldstændig udenom BT’s spørgsmål, om hun har modtaget intern rådgivning, om hvorvidt hun kan stilles til ansvar i minksagen. Det virker virkelig mistænkeligt. Det notat vil vi se, hvis det findes, og hun skal svare på spørgsmålet.«