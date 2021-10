Nu sætter Statsministeriet flere ord på, hvorfor Mette Frederiksen og hendes topfolk i Statsministeriet slettede deres sms'er automatisk, da minksagen var på sit højeste.

»Statsministeriet har i september oplyst til Minkkommissionen, at blandt andet Statsministeriets departementschef og statsministerens mobiltelefoner er sat op til generelt og automatisk at slette alle SMS-beskeder efter en bestemt periode, og at der derfor ikke er fremsendt materiale fra disse telefoner,« skriver Statsministeriet i et skriftligt svar til B.T.

Man skriver videre, at Statsministeriet 'naturligvis bistå Minkkommissionen i forhold til de ønsker, kommissionen har i forhold til at forsøge at genskabe SMS-beskeder'.

Det er det første pip fra Mette Frederiksen og hendes ministerium, efter B.T. har afdækket, at centrale sms'er fra minkforløbet er forsvundet.

De sms'er vil man altså nu hjælpe med at genskabe.

Men Statsministeriet skriver også, at der på baggrund af sagen er behov for at stramme op på retningslinjerne.

»Den diskussion, der nu er opstået, viser, at der er behov for at udarbejde generelle retningslinjer for opbevaring og sletning af SMS-beskeder på tjenestemobiler i staten i lighed med de retningslinjer om opbevaring af slettede e-mails, som Justitsministeriet udsendte i september. Det arbejde vil Justitsministeriet nu igangsætte,« skriver Statsministeriet til B.T.

Sagen om de slettede sms'er begyndte for alvor at rulle, da B.T. tirsdag kunne afsløre, at Mette Frederiksens stabschef, Martin Justesen, havde slettet sms'er fra de centrale dage i november 2020, hvor minksagen rullede i højeste gear.

Martin Justesen, stabschef for Mette Frederiksen, er en af de absolutte topfolk i Statsministeriet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Justesen, stabschef for Mette Frederiksen, er en af de absolutte topfolk i Statsministeriet. Foto: Liselotte Sabroe

B.T. kunne desuden afdække, at Martin Justesen havde sat sin mobiltelefon til automatisk at slette alle sms'er efter 30 dage.

Tirsdag kunne Minkkommissionen så bekræfte, at samme funktion var slået til på både Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen og topembedsmand Pelle Papes telefoner – altså de helt centrale aktører i beslutningsprocessen om minkaflivningen.

Derfor er der ingen sms-spor fra Statsministeriets absolutte top.

Minkkommissionen vil nu have genskabt sms'er i en periode på fire måneder fra 1. september til ultimo december 2020, oplyser den til B.T.

I de foreløbige afhøringer i Minkkommissionen er det blevet tydeligt, at sms'er var en central kommunikationsform i hele minkforløbet.

Blandt andet har en stribe sms'er fra Barbara Bertelsen, der er hentet via daværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaards telefon, at det ofte var via sms, beslutninger blev truffet og diskuteret.