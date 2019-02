Efter 30 år sammen blev Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen skilt fra sin kone sidste år.

Nu offentliggør politikeren, at han er i et nyt forhold. Han har nemlig sat sin status på Facebook som at være 'i forhold' søndag.

Den nye kvinde i Kristian Pihl Lorentzens liv er den 16 år yngre Carina Bach Lauritsen.

»Jeg kan bekræfte, at jeg er i forhold med Carina Bach Lauritsen, men udover det så har jeg ingen kommentarer. Det hører til mit privatliv,« siger han, da B.T. har fat i ham mandag.

Carina Bach Lauritsen ejer og driver en køreskole i Roskilde, som hedder Bach's Gear. Hun har været uddannet kørelærer siden 2011, og nu ser hun altså Venstres trafikordfører.

Carina Bach Lauritsen er 41 år gammel og derfor 16 år yngre end sin kæreste Kristian Pihl Lorentzen, som er 57 år.

Da Kristian Pihl Lorentzen og ekskonen Anne Mette Østergaard Lorentzen gik fra hinanden, ønskede de ikke at tale med pressen om årsagen til, de gik hver til sig.

Efter bruddet måtte de sætte deres fælles hus, der ligger i Ans by, til salg. Huset er 237 kvadratmeter og er sat til en pris på 3.595.000 kroner, og er ikke købt af nogen endnu.

Flere af trafikordførerens venner på Facebook giver parret lykønskninger med på vejen.

Over 400 facebook-brugere har reageret på statusopdateringen, og 97 personer har i skrivende stund sendt deres lykønskninger i kommentarer til opslaget. Flere spørger nysgerrigt til, hvem der er hans nye kæreste.

Det vælger han dog ikke at løfte sløret for på det sociale medie.

Kærligheden imellem politikeren og hans ekskone har dog angiveligt holdt i størstedelen af de 32 år, hvor de var sammen.

Da de to fejrede 30 år sammen, lagde Kristian Pihl Lorentzen en opdatering på Facebook, hvor man kan se ham sammen med ekskonen ved deres bryllupsdag, hvor han skrev:

'Tak for 30 gode år i medgang og modgang, Anne Mette.'

På Lorentzens biografi på Folketingets hjemmeside stod Anne Mette Østergaard Lorentzen ikke længere nævnt tilbage i oktober 2018, men det vides ikke præcis, hvornår de blev skilt.

Til gengæld kunne man finde ægteskabet i hans biografi på Folketingets hjemmeside 22. juni samme år.