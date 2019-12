S-regeringen er loyale over for forståelsespapiret, men nu er der ikke behov for flere lempelser - tværtimod.

Børnefamilierne ud af Sjælsmark og lovgivning, der lader thailandske Mint blive i Danmark. Det er blot to af de lempelser, der er gennemført i S-regeringens første halvår, og som ifølge regeringens støttepartier har vist en ny retning i udlændingepolitikken.

Men nu er balancen på udlændingeområdet fundet, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Forud for sin første nytårstale varsler statsministeren i et længere interview, at hun i det nye år ikke ønsker yderligere lempelser af udlændingepolitikken. Tværtimod vil regeringen fremlægge nye stramninger over for blandt andre fremmedkrigere.

Spørgsmål: Er der behov for flere lempelser i de kommende år?

- Nej. Og jeg køber ikke præmissen om, at Mint-loven er en lempelse. Der er tale om 100 børn, der er kommet i klemme. Og jeg konstaterer, at det var et enigt Folketing, der stemte for. Det, synes jeg, er godt, siger Mette Frederiksen.

Blandt regeringens støttepartier ønsker især De Radikale dog at gå videre med at ændre udlændingepolitikken. I efterårets finanslovsforhandlinger kom det til et opgør mellem Morten Østergaard og Mette Frederiksen, der varslede, at S-formanden om nødvendigt er klar til valg, hvis De Radikale insisterer på at ændre linjen mere grundlæggende i udlændingepolitikken.

- Det her er ikke et spørgsmål om Socialdemokratiet. Det er et spørgsmål om Danmark. Vi skal virkelig passe på, hvor mange flere der kommer hertil, fordi integrationsudfordringerne bliver ved med at være så store. Det er min helt klare overbevisning, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Efter anholdelserne i december på baggrund af mistanke om terror, så håber jeg, at eftertanken indfinder sig hos alle. At indvandringen kommer med en pris. Der er gode sider af den, og så er der en række negative sider, som vi som samfund har meget svært ved at få has på, og så længe de udfordringer bliver ved med at være så store, så vil jeg ikke anbefale nogen generelt at lempe udlændingepolitikken.

Spørgsmål: Når det gælder udlændingepolitikken har du nogle støttepartier, som gerne vil i en anden retning end Socialdemokratiet. Men det lyder på dig som om, at den forståelse, der blev indgået i forbindelse med regeringsdannelsen, er udmøntet nu. Er det beskeden til dem, at lempelserne er slut, balancen er fundet i udlændingepolitikken?

- Jeg sidder ikke og sender beskeder til vores samarbejdspartnere i et interview, det gør jeg i forhandlingerne med dem. Vi har et forståelsespapir sammen, hvor noget af udlændingepolitikken er berørt, og noget andet ikke er. Vi er helt loyale over for det papir og realiserer det på den måde, vi som regering synes det er klogt at gøre.

- Men når du spørger mig, om jeg generelt som statsminister mener, at vi har behov for at lempe udlændingepolitikken, så er svaret nej. Hvis du spørger mig, om jeg kan afvise yderligere stramninger, så er svaret, at det kan jeg overhovedet ikke. Det gælder eksempelvis i forhold til fremmedkrigere. Det kan også gælde på andre områder.

Spørgsmål: Du varsler yderligere stramninger over for fremmedkrigere. Hvad kunne det være?

- Det kommer vi til at fortælle, når vi er klar til det. Men jeg vil gerne sige fuldstændigt åbent, så alle ved, hvad de har at forholde sig til med denne statsminister: Terrortruslen vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for skærme danskerne i forhold til, siger Mette Frederiksen.

I efteråret indførte regeringen blandt andet lovgivning, der gør det muligt administrativt at fratage fremmedkrigere deres statsborgerskab. Forslaget fik kritik for ikke at inkludere domstolsprøvelse, men Mette Frederiksen står fast:

- Jeg bliver dagligt fortsat indigneret over, at mennesker, som vi har taget i mod og givet husly, vender sig imod vores samfund. Jeg vil gå langt for at inddæmme det.

Spørgsmål: Oplever du, at du har vælgernes opbakning til det?

- Ja, det gør jeg. Absolut. Men jeg må også sige, at jeg har heller ikke mødt en stor modstand i befolkningen imod lovgivning omkring Mint. Eller i forhold til børnene på Sjælsmark. Så jeg tror egentlig, at det balancepunkt, vi ligger på nu, nyder ret stor opbakning.

- Så er der selvfølgelig nogen, der gerne vil have, at vi går endnu mere den ene eller den anden vej. Det kan vi se, når det gælder fremmedkrigere. Men ja, jeg føler mig utrolig repræsentativ på udlændingepolitikken. Jeg er jo også dansker selv, og jeg tror, vi er mange, der har det på den her måde, siger Mette Frederiksen.

