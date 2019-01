Anklager om seksuelle krænkelser af medarbejdere, mænd på topniveau i Red Barnet, der har dækket over hinanden, og aftrædelser på stribe har præget den organisation, som tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt nu forlader.

Det har ikke gået stille for sig, når Helle Thorning-Schmidt er mødt ind på sit kontor i London i sit topjob som direktør i Safe The Children International. Et job, som hun fredag har meldt ud, at hun stopper i.

Hendes egen chef, Sir Alan Parker, har dækket over en sexskandale i organisationen, der har skabt voldsom bølgegang internt og eksternt.

Det fortæller en kilde, der tidligere har været tæt på organisationen, til B.T.

Sagen har også været detaljeret beskrevet i britiske medier igennem 2018.

Formanden for Save The Children International og dermed Helle Thornings chef, Sir Alan Parker, måtte i april sidste år trække sig, da det kom frem, at han sad inde med viden om anklager om krænkelser af kvindlige medarbejdere i det britiske Save The Children i 2015.

På det tidspunkt var han generalsekretær i den del af organisationen.

Sir Alan Parkers viden om anklagerne meddelte han aldrig betyrelsen i Red Barnet International, selvom han selv var medlem af bestyrelsen.

»Det her var en bombe, som aldrig blev bragt til vores opmærksomhed. Det burde det, for sagen var bestemt i vores interesse at få viden om, fordi det belaster hele Save The Childrens omdømme,« udtaler en kilde, der tidligere har været tæt på organisationen, til Financial Times.

Sexskandalen udspillede sig i den britiske del af Save The Children, hvor den daværende generalsekretær og tætte ven af netop Alan Parker, Justin Forsyth. i 2015 blev beskyldt for at krænke nogle af sine egne kvindelige medarbejdere seksuelt.

Dengang var Alan Parker formand for netop den britiske del, mens Justin Forsyth var generalsekretær.

Også vicegeneralsekretæren Brendan Cox, der er enkemand efter politikeren Jo Cox, der i 2016 blev dræbt af en ekstremist, blev beskyldt for at krænke medarbejdere.

Forsyth og Cox forlod selv deres poster i 2015, uden sagen blev ordentligt undersøgt, og dermed har der aldrig været et efterspil. Alan Parker undersøgte aldrig anklagerne eller informerede sine egen overordnede i Save The Children International om dem, skriver blandt andet The Guardian.

Kort efter blev han selv formand for Save The Children International og forlod posten som generalsekretær i den britiske afdeling.

Først i 2018 kom det frem, at han havde dækket over anklagerne, og i april 2018 trak han sig som formand for den internationale organisation i utide efter massivt pres, imens han var chef for Helle Thorning-Schmidt. Først nu er Save The Children International ved at undesøge, om der er hold i sexskandalen fra 2015.

Det er også kommet frem, at Helle Thornings chef havde et endog meget tæt venskab med Justyn Forsythe, som måske har bremset ham i at gå videre med anklagerne - det viser en rapport, som blev lækket til BBC i 2015.

Alan Parker forklarede selv sin aftrædelse således:

»Grundet de komplekse udfordringer, organisationen og hele sektoren står overfor, er min holdning, at der er brug for en forandring. Derfor har jeg taget beslutningen om at stoppe som formand, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at understøtte processen om at finde en efterfølger.«

Klimaet i organisationen har siden været præget af anklagerne og Alan Parkers manglende handling i lige præcis de år, Helle Thorning-Schmidt var den absolutte topfigur - hun fik jobbet som direktør i 2016.

Et andet eksempel på det hårde klima i Red Barnet kan findes herhjemme.

I december 2018 blev også den danske generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, fyret i en sag om arbejdsmiljø. Ifølge den danske bestyrelse havde han kørt en for hård ledelsesstil over for medarbejderne.

Siden 2016 er 16 personer på verdensplan blevet fyret fra Save The Children International som følge af sager om sexchikane.

Helle Thorning-Schmidt indleder nu i stedet en karriere som bestyrelsesmedlem. Den første post, som officielt er meldt ud, er posten som medlem af bestyrelsen i Vestas.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt, om skandalen har haft noget at gøre med hendes beslutning om at stoppe. Hun er endnu ikke vendt tilbage.