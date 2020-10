Morten Østergaard har meldt sig syg, efter at i alt fire sager om sexchikane nu er kommet frem.

'Morten Østergaard har valgt at sygemelde sig. Jeg vil tage stilling til hans situation, når han er tilbage fra sygeorlov.'

Det skriver politisk leder Sofie Carsten Nielsen i en pressemeddelelse.

Morten Østergaard har i alt fået tre reprimander på baggrund af tre sager om seksuel chikane, viser en redegørelse, som Sofie Carsten Nielsen på kort tid har fået partiets sekretariat til at udarbejde:

'Kendetegnende for dem alle er, at der er reageret, og at sekretariatschefen har forelagt sagerne for den politiske leder med en reprimande og indskærpelse af, at det ikke skal ske igen.'

Ud over de tre sager er der også sagen om partifællen Lotte Rod, der for næsten et årti siden også følte sig krænket af Morten Østergaard.

Af redegørelsen fremgår det, at alle de tre sager er uønskede berøringer i forbindelse med fester.

Fredag aften kunne B.T. afsløre, at Morten Østergaard under partiets sommerfest i 2016 krænkede en praktikant ved at tage hende på ballerne og hive i hendes bh og trusser gennem kjolen, mens de dansede.

Det er ikke acceptabelt. Og herfra skal lyde den største beklagelse over, at de har haft de oplevelser Sofie Carsten Nielsen, politisk leder af Radikale Venstre

Senere på sommeren meldte praktikanten Morten Østergaard for sexchikane til partiets kommunikationschef, David Aurvig. Han var også praktikantvejleder hos De Radikale.

De tog et møde, hvor praktikanten brød grædende sammen, da hun fortalte, hvad der var sket. David Aurvig fortalte hende, at han ville tage en snak med Morten Østergaard.

Praktikanten hørte aldrig fra dem igen, og hun fik aldrig en undskyldning fra Morten Østergaard.

Men det beklager Sofie Carsten Nielsen nu:

'Blandt andet har ikke alle klagere fået den tilbagemelding, de burde have fået. Det er ikke acceptabelt. Og herfra skal lyde den største beklagelse over, at de har haft de oplevelser, og at de ikke har fået en tilbagemelding.'

