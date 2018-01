Lokalformanden hos Liberal Alliance i Mors/Thy, Leo Skydt Jørgensen, har trukket sig i protest efter Udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) undskyldning onsdag.

Det skriver han på sin Facebook-profil.

'I henhold til mine tidligere udmeldinger omkring den manglende tillid jeg har til folketingsgruppen i LA, har jeg valgt at trække mig som formand for vores lokalforening og mit medlemskort i partiet vil ikke blive fornyet, og jeg vælger at være partiløs indtil videre. Tillid er en svær ting at opbygge, men let at nedbryde. Derfor er Liberal Alliance bedst tjent med at fortsætte uden mig på medlemslisten,' skriver han, som du kan se herunder.

Onsdag sagde Anders Samuelsen undskyld på Facebook, efter den enorme kritik han og partiet har fået ovenpå de sammenbrudte skatteforhandlinger.

'UNDSKYLD! Det er 100% og ene og alene mit ansvar. Jeg tager tævene og de er fortjente. Kritikken er 100% i orden. Det har ganske enkelt ikke været værdigt - og jeg beklager dybt overfor jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet,' skrev han i opslaget, som du kan læse herunder.

Den store kritik fra både LAs bagland og politiske eksperter kom efter, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde tirsdag måtte droppe regeringens største ambitioner om en skattereform, fordi det ikke er lykkedes at nå til enighed med Dansk Folkeparti om en udlændingeaftale. Det har været Dansk Folkepartis modkrav for at sige ja til regeringens skattelettelser.

Leo Skydt Jørgensens beslutning sker efter et bestyrelsesmøde torsdag aften. Leo Skydt Jørgensen har flere gange på Facebook i den seneste tid udtrykt sin utilfredshed med partitoppen.

