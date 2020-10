Københavns mangeårige overborgmester Frank Jensen trækker sig som overborgmester.

Det meddeler han mandag på et pressemøde på Islands Brygge, efter at han søndag aften formåede at samle opbakning fra Socialdemokratiet i København.

Men godt 12 timer efter tager Frank Jensen nu selv konsekvenser af de krænkelsessager, som er væltet frem i Jyllands-Posten hen over weekenden.

»Nu har jeg sovet på det med det store mediepres, og så må jeg sige, at det kommer til at skygge for mit politiske arbejde,« siger Frank Jensen.

Overborgmester Frank Jensen holder pressemøde på Islands Brygge i København, mandag den 19. oktober 2020. Frank Jensen træder tilbage som overborgmester og som næstformand i Socialdemokratiet, meddelte han på pressemødet.

Frank Jensen erkendte sent søndag aften, at han var en 'seriekrænker', efter flere navngivne kvinder er stået frem med krænkelsesager mod Frank Jensen, mens over en håndfuld kvinder har henvendt sig anonymt.

Men nu er det altså slut med Frank Jensen som overborgmester efter næsten 11 år på posten.

»Jeg har bestræbt mig på at være en del af løsningen (på krænkelseskulturen, red.) i stedet for en del af problemet. Men det ser ikke rigtig ud til at være muligt. Derfor forlader jeg, Frank Jensen, posten som overborgmester i dag,« fortæller han.

Den nu forhenværende overborgmester er også næstformand i Socialdemokratiet. Men også den post forlader han.

(ARKIV) Statsminister Mette Frederiksen (S) taler under Folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 6. oktober 2020.

Mandag morgen var statsminister Mette Frederiksen ude og lægge afstand til Frank Jensens adfærd over for kvinder.

»Jeg ser med meget stor alvor på de anklager, der er rejst. Det er åbenlyst, at vi i Socialdemokratiet også har problemer. Det skal ændres nu,« siger Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar.

Hun slog samtidig fast, at der endnu ikke er truffet nogen konklusion om Frank Jensen fremtid.

Frank Jensen afviser dog, at Mette Frederiksen har presset ham til at trække sig.

»Det er min egen afgørelse. Jeg kan mærke på det store mediepres, at jeg ikke kan komme i gang med det store reparationsarbejde på Københavns Rådhus,« siger Frank Jensen.

(ARKIV) Overborgmester Frank Jensen holder pressemøde om corona-situationen i København på Politigården i København torsdag den 17. september 2020.

På søndagens dramatiske møde på Københavns Rådhus bakkede 22 ud af 32 deltagere op om Frank Jensen i en afstemning ved håndsoprækning.

Men afstemningen har efterfølgende mødt hård kritik.

Det var nemlig Frank Jensen, som selv havde indkaldt mødet og bestemt, hvem der skulle deltage - herunder den de folkevalgte S-politikere i Borgerrepræsentationen.

Men ifølge partiets vedtægter er det et anliggende for fællesledelsen og hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet i København, om der er tillid til Frank Jensen, og om han skal fortsætte som spidskandidat.

»Deltagerne (på mødet, red.) var ikke en del af den formelle beslutningsstruktur i partiet, og derfor står det lidt uklart for mig, hvilken beslutningskraft mødet havde. Det var en temperaturmåling for Frank, som han havde brug for, og den har han fået,« siger Carlo Søndergaard, formand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn.

Nu skal Københavns Borgerrepræsentation godkende, hvem der skal overtage overborgmesterposten på et møde 29. oktober.

Indtil da vil Socialdemokratiets gruppeformand i Borgerrepræsentationen, Lars Weiss, vikarierer på posten.