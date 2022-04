Efter byrådspolitiker i Nyborg Kommune Jesper Nielsen (S) forsøgte at købe nøgenbilleder af en 17-årig pige, blev han øjeblikkeligt smidt ud af den socialdemokratiske byrådsgruppe.

En beslutning, som hele byrådet var enige i, og som af hans afløser Vibeke Ejlertsen (S) også beskrives som den rigtige.

Men selvom beslutningen var den rigtige, mener flere af Jesper Nielsens tidligere byrådskolleger, at situationen er ærgerlig.

»Det er kedeligt. Det havde jeg ikke lige forventet af ham. Og det er sgu ærgerligt, for han er jo en dygtig politiker med en stor viden om kulturlivet i Nyborg,« lyder det fra venstres Jørgen Gustavsen.

»Det er jo uheldigt, at sådan en sag dukker op. Det kunne vi godt have været foruden.«

Også Kenneth Taanquist fra Venstre beskriver hele sagen som ærgerlig, men som mange andre følger han den for at se, hvor den ender.

»Det er en kedelig og en ærgerlig sag. Jeg følger udviklingen i sagen og vil gerne have en ordentlig orientering, inden jeg siger mere,« lyder det fra byrådspolitikeren.

Socialdemokratiets Lone Schmidt er i øjeblikket konstitueret gruppeformand, da Socialdemokratiets egentlige gruppeformand Sonja Marie Jensen er sygemeldt.

Og til B.T. fortæller Lone Schmidt, at det har været nogle barske dage i Socialdemokratiet.

»Vi har jo haft rigtig mange drøftelser siden Ekstra Bladets forside landede hos os i går morges og til nu. Vi har skulle forholde os til Jespers handlinger og træffe en beslutning,« siger Lone Schmidt.

Og den beslutning blev så, som B.T. allerede har beskrevet, at Jesper Nielsen trækker sig fra byrådet med øjeblikkelig virkning.

»Det er uden tvivl den rigtige beslutning. Der er ikke længere tillid til Jesper, og vi i Socialdemokratiet tager skarp afstand til hans handlinger;« lyder det fra Lone Schmidt.

Nu er håbet for Socialdemokratiet i Nyborg blot, at sagen bliver lukket på rette vis, så man derefter hurtigt kan vende tilbage til sine opgaver i byrådet og for borgerne i Nyborg.