Jeppe Kofod har indkaldt den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, til samtale i Udenrigsministeriet i morgen.

Det oplyser han i et tweet på baggrund af lørdagens hændelse, hvor et russisk militærfly krænkede det danske luftrum.

'Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation.'

Ekspert i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier Peter Viggo Jakobsen er ikke i tvivl, da B.T. spørger ham om situationen.

Lørdagens russiske krænkelse af dansk luftrum var ikke en tilfældighed. Det var med fuldt overlæg.

Også selvom Forsvarets Operationscenter har forklaret til B.T., at der er intet der tyder på, at krænkelsen var forsætlig.

Det er noget, som de har gjort siden 2014, da russerne gik ind på Krim-halvøen, og de har ingen intention om at stoppe. Tværtimod.

»De ved udmærket godt, hvor landegrænserne og de politiske grænser går. Det her har været en ren rutineoperation fra russisk side. Ligesom det også har været standard, at man sender et afvisningsberedskab på vingerne fra dansk side.«

Mediet Frihedsbrevet skrev i begyndelsen af april, at fire russiske jagerfly fløj lavt over en dansk våbensejlads, som befandt sig i internationalt farvand.

Danmark kan med få minutters varsel sende afvisningsberedskabet, som består af to F-16 fly, på vingerne fra flyvestation Skrydstrup.

Afvisningsberedskabet sendes afsted, når der er et uidentificeret fly på vej imod dansk luftrum. Det kan også hjælpe civile fly.