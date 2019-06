'Uhyggeligt!' er ifølge Marie Krarup det mest rammende ord på De Radikales fremgang i ghettoområderne, som ifølge DF'eren kan resultere i 'en udskiftning af befolkningen'.

»Hvis vi gør, som De Radikale ønsker, kan vi lige så godt sige 'bye bye, Danmark',« siger hun til B.T. og anklager i samme omgang De Radikale for at bruge demokratiet til at afvikle Danmark.

Reaktionen kommer i kølvandet på en artikel i JP, hvor to debattører problematiserer 'mobiliseringen af muslimske vælgere'.

En valggruppe har nemlig i samarbejde med en moské og forskellige organisationer anbefalet folk at stemme på De Radikale eller Enhedslisten.

Det er jo en udskiftning af befolkningen Marie Krarup, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti

Og den bekymring deler Marie Krarup på sin Facebook-side, hvor hun indleder med at skrive: 'Det her er uhyggeligt! Muslimer stemmer radikalt i massevis.'

I Gellerup gik De Radikale f.eks. fra at sluge 5,1 pct af stemmerne i 2015 til i onsdags at nå helt op på 34,2 pct.

»Det, der er uhyggeligt, er, at der tilsyneladende udvikler sig en alliance mellem utilpassede indvandrere, tilpassede indvandrere og Det Radikale Venstre, som nu har taget et markant spring frem,« siger Marie Krarup og uddyber sin frygt:

»Folk stemmer på Det Radikale Venstre, fordi de vil lempe udlændingepolitikken, så migranter nemmere kan komme hertil, det bliver nemmere at få familiesammenføring mv. – alt det, som står i Det Radikale Venstres partiprogram, som er meget uhyggeligt, hvis det bliver udfoldet. Det er jo en udskiftning af befolkningen.«

Men er det ikke sådan, et demokrati fungerer?

»Jo, lige præcis. Og derfor kan man bruge demokratiet til at afvikle Danmark, og det er præcis det, De Radikale gør,« siger Marie Krarup, som dog ikke er ude på at indskrænke stemmeretten i ghettoområder.

»Der er en anden vej – nemlig at åbne De Radikales øjne, så der ikke kommer flere muslimer til Danmark. Vi skal give markant færre statsborgerskaber.«

Det Radikale Venstres Zenia Stampe forstår ikke, at man kan hidse sig op over, at folk stemmer.

»Man kan ikke tillade sig at ærgre sig over, at de folk stemmer, og at de har valgt at sætte deres stemme på bestemte partier,« siger hun til B.T., efter hun på sin egen Facebook-side har delt et længere indlæg med sin undren.

Hun forstår godt, at borgerne i specifikke boligområder har valgt at bruge deres stemmeret til at 'gå op imod den hetz, de har været udsat for'.

»Lige præcis stemmeretten kan de ikke tage fra dem. Derfor provokerer det mig, at man får det til at lyde som et angreb mod demokratiet, når de tværtimod har brugt deres demokratiske stemmeret,« siger hun.

Zenia Stampe understreger, at det er en helt naturlig reaktion, hvis man føler sig udsat for forfølgelse:

»Man kan reagere opgivende og apatisk, eller man kan rejse sig og gå ned i stemmeboksen.«

Når en stor del af stemmerne lige præcis er havnet hos De Radikale, mener hun, det hænger sammen med, at 'de som et af de eneste partier har stået uden for den del af ghettopakken, der bl.a. betyder, at folks hjem skal rives ned'.

Zenia Stampe har det da også helt fint med, at Marie Krarup ikke bryder sig om, 'at vi går frem, og de går tilbage':

»Men jeg kan ikke forstå det uhyggelige i, at man som beboer i de her områder har stemt på et parti, som ikke truer med at smide en ud,« siger hun.