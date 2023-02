Lyt til artiklen

Efter sit nylige farvel til politik har den tidligere formand for Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose, fået sin fremtid på plads.

Hun er blevet ansat hos Kirkens Korshær, hvor hun skal være landssekretær for Region Østjylland og Region Nord-, Midt- og Vestjylland.

»Efter tre måneder på lavt blus glæder jeg mig rigtig meget til at blive en del af Kirkens Korshærs fantastiske arbejde for socialt udsatte mennesker med et klart værdimæssigt udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt og værdifuldt uanset livssituation og baggrund,« siger Marianne Karlsmose.

Det var efter folketingsvalget i startnovember sidste år, at hun meddelte, at ville stoppe som formand for Kristendemokraterne – og at hun ikke længere ville stille op for partiet.

Marianne Karlsmose begynder i sit nye job 15. februar.

I en pressemeddelelse fra Kirkens Korshær fremgår det, at jobbet som landssekretær betyder, at hun skal være »bindeleddet mellem de frivillige og ledelsen«.

»Man står blandt andet for at understøtte det mangfoldige frivillige arbejde lokalt, men også nationalt for Kirkens Korshærs mere end 8.000 frivillige,« lyder det.

Det glæder Marianne Karlsmose sig til.

»Jeg glæder mig særligt til som landssekretær at hjælpe, støtte og inspirere de mange frivillige, være brobygger mellem bagland og den øverste ledelse og bidrage til at sprede kendskabet til Kirkens Korshærs værdier og arbejde, så vi når endnu længere ud end i dag. Der er hårdt brug for det,« siger hun.

Kristendemokraterne fik i november ikke stemmer nok til at opnå valg til Folketinget, og Marianne Karlsmose gav efterfølgende udtryk for, at hun tvivlede på partiets fremtid.