»Pia Kjærsgaard kan ende med at blive husket for at æde sit eget projekt« og »fint med mere ledende rolle til Pia.«

Morten Messerschmidts tre konkurrenter til at blive ny formand for Dansk Folkeparti har meget blandede holdninger til, at partistifteren Pia Kjærsgaard er gået markant ind i formandskampen.

Helt konkret fortæller Pia Kjærsgaard, at hun støtter Morten Messerschmidt som ny formand, plus hun åbner for selv at få en mere central plads i toppen af partiet.

Præcis som Morten Messerschmidt selv nævnte, da han lørdag formiddag svarede på spørgsmål fra B.T.-læserne.

Men fra de andre formandskandidater svinger reaktionerne markant.

Hårdeste ord kommer fra formandskandidaten Erik Høgh-Sørensen.

»Pia har grundlagt DF og bør æres for at redde Danmark fra svenske islam-tilstande. Desværre har hun senest gjort sig mest kendt for at vende tommelfingeren ned til andre DF’ere og diskvalificere input fra bl.a. mig,« siger han og tilføjer:

»Jeg mener DF skal være et tommelfingeren-op parti, hvor vi respekterer hinandens forslag til en forbedret politik, fordi vi alle som en ønsker et DF i fremgang. Her må der være plads til uenighed og demokratisk debat, for ellers vil uenighederne fortsætte, uanset hvem der bliver formand.«

Han mener, at Pia Kjærsgaard simpelten bør dæmpe sig mere.

»Pia bør træde varsomt, for ellers risikerer hun også at blive husket som udlændingepolitikkens revolutions-moder, der endte med at æde sit eget projekt,« siger han.

Formandskandidaten Merete Dea Larsen har også en holdning.

Hun mener, at det er fuldstændig som forventet, at Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt har en alliance.

»At Pia melder sig klar til at tage en ledende rolle, synes jeg er fint ,da kritik fremover skal kunne holdes internt. Ved at Pia er "inde i varmen" øges sandsynligheden for, at det vil ske,« siger hun.

Merete Dea Larsen opfordrer DF-medlemmerne til at tænke over, om de vil stemme for at Pia Kjærsgaard kommer til at lede partiet sammen med Messerschmidt.

»Medlemmerne må tage med i deres overvejelser om, hvorvidt det er en fremtid de finder som den rigtige udvikling af partiet,« siger hun.



Men ville Pia Kjærsgaard også kunne få mere fremtrædende rolle, hvis du - mod forventning godt nok - går hen og bliver formand?



»Det var min tanke, da jeg har brug for at skabe samling og holde diskussionerne indendørs og slå hårdt ned på undergravning af partiet. Der er Pia en vigtig nøgle for at få den ene fløj med,« siger hun.

Messerschmidts største modkandidat til formandsposten Martin Henriksen har på ingen måder noget godt forhold til Pia Kjærsgaard.

Til Dansk Folkepartis årmøde i september sidste år vendte partistifteren tommelfingeren nedad og så synligt vred ud, da Martin Henriksen holdt tale.

Han slår fast, at han ikke er overrasket over Pia Kjærsgaards støtte til Messerschmidt.

»Jeg vil bare sige, at jeg også har stor respekt for det Pia Kjærsgaard har gjort i Dansk Fokeparti, og jeg mener også, at der er nogen ting i ledelsen, der skal gøres anderledes. Men Morten Messerschmidt er selv del af ledelsen, jeg mener skal laves om,« siger Martin Henriksen til TV2 News søndag formiddag.

Det er 23. jauar, at DF-medlemmerne skal stemme om, hvem der bliver ny formand.