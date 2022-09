Lyt til artiklen

Enhedslisten er dybt uforstående over for, at Folketingets partiledere er blevet informeret om detaljer i den tidligere FE-chef Lars Findsens sexliv.

»Det er helt urimeligt at dele de oplysninger, som er dybt private,« siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

PET-chef Finn Borch Andersen har ifølge Berlingske oplyst Folketingets partiledere om, at S/M er en del af Lars Findsens sexliv. Det har PET erfaret via den intense overvågning, som man har iværksat over Lars Findsen, da han er sigtet for at have lækket statshemmeligheder.

Finn Borch Andersen kunne også rapportere til Folketingets partiledere, at Findsen angivelig har beriget sig med en gammel kasseret cykel, som han fandt og satte i stand.

Ingen af de oplysninger imponerer Rosa Lund.

»Der er tydeligvis nogen, som ikke kan finde ud af at have og anvende den slags oplysninger her, når de bliver anvendt politisk på den her måde,« siger Rosa Lund, som fortsætter:

»For mig er det tydeligt, at vi skal sikre mere kontrol med efterretningstjenesterne og skabe mere åbenhed. Det har man blandt andet gjort i Norge, hvor alle partierne er repræsenteret i deres kontroludvalg med efterretningstjenesterne,« siger Rosa Lund.

Skal det have konsekvenser for Finn Borch Andersen, at han har delt de her oplysninger på møder i Folketinget?

»Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvilke konsekvenser det skal have for Finn Borch Andersen. Der er jeg ikke nået til endnu, men jeg synes, sagen viser, at der skal være mere kontrol,« siger Rosa Lund.