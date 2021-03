10 partiledere, heriblandt et par vikarer og tre debutanter, kæmpede om taletiden og den politiske udlægning i aftenens partilederrunde på TV2 om sundhedsvæsenet, økonomien og trivsel her et år efter den første corona-nedlukning.

Det er tydeligt, at blå blok har samlet sig under overskriften 'udgangspunktet må være et frit samfund' – ligesom det er tydeligt, at rød blok holder fast i håndspritten hele vejen. Mor Mette passer på os – og Sofie, Pia og Mai hjælper.

Det var i øvrigt drengene mod pigerne – og ja, selvfølgelig kan Vermund tælles med som en af gutterne. Men det var nu kvinderne og det fællesskabsorienterede omsorgssamfund, der vandt flest seere. De frihedselskende mænd (+ Vermund) fik udstillet mangel på logik i genåbningspolitikken, men det hele blev neutraliseret af en statsminister, der uddelte ros til højre og venstre, mens hun jonglerede med de andre partilederes pointer.

Her er B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serups dom over, hvordan partilederne klarede debatten.

Mette Frederiksen (S)

Corona- og selfie-dronningen af dansk politik kunne køre aftenens partilederrunde sikkert hjem med det grundlæggende budskab: Jeg har haft ret fra starten. Det er sikkert udført, et budskab med stor opbakning i befolkningen og helt ærligt også lidt kedsommeligt. Men sandheden er også, at statsministerens opgave i aften blot var at holde banditterne fra døren – med god hjælp fra sine håndgange hjælpere med håndspritten i rød blok.

Der blev uddelt ros til både højre og venstre og STM tog endda konkrete forslag fra både Pape og Ellemann til sig med forventningen om en snarlig bred aftale. Mette Frederiksen kørte partilederrunden usvigeligt sikkert hjem, selvom det kunne have udviklet sig til alle mod Mette.

Hun lignede i stedet bestyrelsesformanden, der samler op på en livlig debat – og alle ved, at der kommer skabet til at stå. Stensikker indsats.

Jakob Ellemann-Jensen (V)

Ellemann mere fri ovenpå sit partis elendige meningsmålinger. Han har fat i noget med sin tillidsdagsorden. Der er ikke ligefrem monteret pigdæk på Venstre-bilen på vej op ad det frosne vælgerbjerg, men måske en enkelt snekæde.

Ellemann lykkes i første runde med at placere sig som advokat for den unge case og afkræve statsministeren et svar – det blev så Pia Olsen Dyhr, der svarede. Ellemann gjorde debatten konkret, ikke mindst med forslaget om at åbne samfundet helt, når alle over 50 er vaccineret.

Det gjorde noget godt for debatten. Det var også rigtigt at bede STM om en garanti for, at der ikke kommer skatte- og afgiftsstigninger resten af valgperioden. Den garanti kom ikke. Og så tog han lige en omgang forsvar for private aktører i sundhedsvæsenet – og ros for udviklingen af vacciner. Det har sit publikum.

Søren Pape Poulsen (K)

Søren Pape Poulsen er på en opadgående kurve, som sætter sig i selvtilliden og gør K-formanden til en klar – men venlig – stemme i blå blok. Han har oversat statsministerens ”ekstreme forsigtighed” til ”overforsigtighed” – det er ganske effektivt. Men Pape trådte heller ikke ind i rollen som leder af oppositionen eller hovedudfordreren af MF. Det var sikkert og humoristisk, men ikke sprudlende.

Pia Olsen Dyhr (SF)

SF-formanden står et relativt nemt sted i debatten, hvor hun både vil åbne samfundet og alligevel passe på – og hvis nogen lider skade, så er hun ikke bleg for at udskrive en check. Det lykkedes ikke for nogen af de øvrige partiledere at udfordre den behagelig position, som hun dermed kan beholde længe.

Samtidig optrådte hun som vanligt som hjælpe-socialdemokrat, der angreb Pape og Ellemann for at være for uforsigtige. Men hun vandt ikke nyt terræn i aften. Det var nok heller ikke målsætningen.

Pernille Vermund (NB)

'Keep calm and fight the power' stod der på Vermunds t-shirt, da hun for nylig var til forhandling hos statsministeren og bagefter fik taget det obligatoriske billede til sociale medier. Det var en situation, der fik alle andre partiledere til at se lidt fåret ud, men Vermund lignede en drilsk teenager. Det gjorde hun også i aften.

Hun er det friske pust i dansk politik et energiniveau og en friskhed, som sætter de fleste andre til vægs. Og hun er virkeligt dygtig til at udstille manglen på logik i genåbningspolitikken.

Sofie Carsten Nielsen (RV)

De Radikale mener selv, at de har fået styr på butikken og er tilbage i dansk politik efter en kaotisk periode. Spørgsmålet var, om formanden også kunne vise det i partilederrunden, hvor hun også havde behov for at vise sig som en pragmatisk samarbejdspartner for regeringen, fremfor blot en konstant trussel om en kæp i hjulet.

'Det her skal være den sidste nedlukning' var et godt budskab ligesom hun var hurtigere end de borgerlige partier til at bringe på banen, at der mangler en plan.

Stærk debut i en partilederunde for Sofie Carsten Nielsen.

Kristian Thulesen Dahl (DF)

DF-formanden var i offensiven, men kom til at fokusere for meget på proces. Der er bestemt meget, man kan kritisere regeringen og støttepartierne for på det felt, men det egner sig bedre til Folketingssalen end til en TV-partilederrunde. Andre gange stillede han den ene – rigtige - diagnose efter den anden, men det kneb med de konkrete løsninger. Kuren manglede.

KTD er den af partilederne, der er bedst til at udfordre STM – nogle gange ender det dog som omlæg til smash.

Mai Villadsen (E)

Det var første optræden på den helt store scene blandt partilederne for kvinden der har arvet håndspritten fra Pernille Skipper. Villadsen viste sig som den seneste perle i rækken af unge kvindelige talenter fra Enhedslisten, men som den fjerde i rækken bliver det tydeligere, at de lyder ens.

Det er som om man bare skruer lidt ned for revolutionen for hvert skifte. Mai Villadsen valgte lige som Pia Olsen Dyhr, at angribe oppositionen for at være uforsigtige. Det kan Mette Frederiksen kun være tilfreds med og da Villadsen endte i en sandwich mellem to borgerlige partiledere, slap hun fint ud.

En udmærket debut, men Enhedslisten stiller alt for ofte diagnoser uden at præsentere en kur.

Ole Birk Olesen (LA)

Ole Birk Olesen var vikar for den stressramte formand Alex Vanopslaugh og det gjorde han godt.

Partilederrunden passede indholdsmæssigt udmærket til Liberal Alliances politik, og LA’er er altid gode til at ryste tal og fakta ud af ærmet, som understreger mangel på logik i regeringens politik. Men fordi LA stillede med en vikar, fik Olesen heller ikke alverden af taletid. Han brugte den tid han fik godt, men TV-teknisk var han bare castet i statistrollen i aften.

Det sad dog lige i skabet, da han efterlyste, at STM skulle sende det signal til udlandet - og den ekstremt plagede turistbranche – at turister er velkomne i DK til sommer. Ikke mindst i Købehavn.

Franciska Rosenkilde (A)

Hvem er det? Tænkte de fleste nok. Så opgaven var egentlig meget enkel: Vis at Alternativet lever og stadig er relevante. Det lykkedes overhovedet ikke.