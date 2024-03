På Borup Skole i Køge er elever ifølge medier gennem en længere periode blevet udsat for vold, trusler og seksuelle overgreb af jævnaldrende elever.

Nu reagerer børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye over for B.T. efter at have læst de voldsomme historier fra skolen, der er i første omgang blev bragt af TV 2 og SN.dk.

»Jeg har selvfølgelig læst artiklerne her til morgen,« skriver Mattias Tesfaye og fortsætter:

»Jeg vil gerne understrege, at alle børn i Danmark skal være trygge i skolen. Det skal forældrene kunne stole på.«

Ministeren fortæller, at han er glad for, at Køge Kommune tager sagen meget alvorligt.

B.T. har forsøgt at få svar på, om det er udtryk for god ledelse at lade børnene, der begår overgrebene forblive elever på skolen. B.T. har ligeledes spurgt ministeren, om det kan være rigtigt, at det er skolebørnenes ansvar at beskytte hinanden mod overgreb ved at indføre såkaldte 'tissemakkere'.

Det ønsker ministeren ikke at svare på.

Mens Mattias Tesfaye er noget afmålt i sin reaktion, er kulturminister Jakob Engel-Schmidt ikke i tvivl om, hvad han mener om sagen.

»Børn skal ikke tvinges til at passe på hinanden af frygt for overgreb, når de tisser. Det er de voksnes opgave,« skriver kulturministeren på det sociale medie X.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt skriver på X, at skolelederen på Borup Skole bør fyres.

»Dansk Folkeparti har for længst bragt skærpelse af ordensreglementet op i folkeskoleforhandlingerne. Sådanne børn skal bortvises. Det kan de ikke i dag med de nuværende regler, uden at en anden skole tager dem. En sådan skoleleder skal fyres,« skriver partilederen på X.

Den alvorlige sag startede ifølge TV 2, da skolen i sidste uge indførte såkaldte 'tissemakkere' i skolen. I første omgang lød det, at makkerordningens sigte var at undgå, at der blev smurt lort og tis på væggene.

Men tissemakkerne skulle sikre meget mere end det. Der havde nemlig været så grænseoverskridende en adfærd mellem børnene, at de nu ikke måtte færdes uden opsyn.

Ifølge TV 2 er en niårig elev blevet udsat for voldtægt af en jævnaldrende elev i mere end et år, ligesom den grænseoverskridende adfærd også handler om trusler med kniv, vold med et jernrør og andre seksuelle overgreb.