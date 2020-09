322 kvinder, der enten er eller har været i dansk politik, står i et debatindlæg sammen og fortæller om sexisme og fysiske krænkelser på Christiansborg.

Det skriver Politiken.

Debatindlægget er ifølge de 322 kvinder skrevet for at sætte fokus på de mange oplevelser med sexisme i politik, »som aldrig bliver fortalt«.

»Virkeligheden viste os, at ikke udelukkende sexisme, men også deciderede seksuelle overgreb finder sted. Grænseoverskridende adfærd er desværre at finde på landsmøderne, på Christiansborgs gange, i lokalforeningerne, til bestyrelsesmøderne og i sociale sammenhænge.«

Politiken har forelagt debatindlægget til partilederne i Folketinget, og der er svar fra samtlige partier ud over Nye Borgerlige.

Til spørgsmålet 'Kommer debatindlægget bag på dig?' svarer Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde:

»Både ja og nej. Det er ingen statshemmelighed, at sexchikane også findes i politik. Men brevet er et wakeupcall. Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser de her udsagn«.

Sophie Løhde udtaler sig, da Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt.

Tidligere har Venstres næstformand – nu fungerende formand – Inger Støjberg udtalt sig om sexisme, hvilket medførte en masse virak, da hun på Facebook skrev, at det er 'ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexismesnak'.

Sofie Løhde fortæller desuden til Politiken, at hun selv tidligere har oplevet sexchikane, og at hun i dag – hvis hun oplevede det samme – ville gå videre med den slags, »så jeg også kan være med til at tage et ansvar for, at det ikke sker igen og at andre ikke udsættes for det.«

Statsminister, Mette Frederiksen (S), bliver spurgt til, om de – politikerne – har været gode nok til at indse problemet og tage sig af det, hvortil Mette Frederiksen understreger, at ingen, inklusive Socialdemokratiet, kan svare ja til det spørgsmål.