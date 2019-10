'Manden, der kom ind på mit kontor, var tydeligvis idiot.'

Sådan lød det den 1. oktober fra Ida Auken i et debatindlæg i Politiken, efter hun på sit kontor havde haft besøg af en troende muslim, der ikke ville give hende hånd.

Foruden at kalde manden, der var repræsentant for en moské, for en 'idiot', beskyldte hun ham også for at vise hende ringeagt som kvinde.

Faktisk blev Radikale-politikeren så vred over situationen, at hun smed manden ud af sit kontor.

Debatindlægget blev efterfølgende flittigt diskuteret på de sociale medier, ligesom B.T. også har interviewet flere personer om emnet.

Eksempelvis udtalte imamen Oussama El-Saadi, at han »ikke forstår, at Ida Auken bliver sur«.

Men nu har debatten fået endnu et lag.

Ida Aukens partifælle i Radikale Venstre, Jens Rohde, går nemlig hårdt til kollegaen i et nyt debatindlæg.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

'....hvad der ville ske, hvis jeg som MAND kaldte en kvinde for IDIOT, blot fordi hun hilser med hånden på hjertet og ikke ved at tage min hånd,' spørger han blandt andet i debatindlægget, der også er trykt i Politiken, og fortsætter.

'Men jeg tror nu alligevel, at jeg undlader det. Man behøver jo ikke at gøre det mod andre, man ikke bryder sig om gøres mod én selv.'

Tidligere har Ida Auken og Radikale Venstre ellers tordnet mod håndtryksloven.

Håndtryksloven dikterer, at hvis man vil være dansk, så skal ansøgere om statsborgerskab give hånd til deres borgmester ved en ceremoni. Uanset om det er en kvinde eller mand.

Og netop håndtryksloven fokuserer Jens Rohde også på i sit debatindlæg.

'Mig bekendt har vi som radikale haft vanskeligt ved overhovedet at få vejret over loven om håndtryk ved en særlig ceremoni. Så tager jeg naturligvis konsekvensen af mit radikale og liberale dna og respekterer andres praksisreligion i ... ja, praksis,' skriver han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra både Jens Rohde og Ida Auken.

Jens Rohde har meddelt, at han ikke ønsker at tilføje yderligere, mens det ikke er lykkedes at få en kommentar fra Ida Auken.