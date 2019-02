Der er ingen vej tilbage for den thailandske pige Mint, efter regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er blevet enige om række nye regler.

Det mener Radikale Venstres udlændinge ordfører Andreas Steenberg.

»Mint er nu endegyldigt landsforvist,« fortæller han til B.T. kort efter, at pressemeddelelsen om de nye regler er kommet.

»Jeg synes, det er en stramning af reglerne, og det er jo trist, at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne landsforviser 62 helt uskyldige børn, der er stedbørn til danske statsborgere, som nu får deres familier splittet ad.«

De nye regler betyder, at udlændinge, der vil have deres børn til Danmark, fremover skal søge om det hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse i Danmark. Det vil derimod ikke længere være et krav, at der er udsigt til en vellykket integration af barnet.

»Og det betyder, at du nu har tre måneder til at bestemme resten af dit liv. Hvis man har et stedbarn, som man efter et år vil have til Danmark, så er det bare ærgerligt,« siger Andreas Steenberg.

Er det ikke positivt, at man rent faktisk går ind og kigger på de her regler, efter den heftige debat, som der har været på det seneste?

»Det er da godt for dem, som ved, hvad de vil, inden for tre måneder,« lyder det videre fra Andreas Steenberg

De nye regler kommer til at gælde i sager, hvor den ene forælder kommer til Danmark, mens den anden fortsat bor i hjemlandet.