Formanden for HK har siden fredag modtaget mellem 12 til 15 mails, opkald og sms'er fra mænd, der har oplevet grænseoverskridende adfærd og upassende berøringer fra Lizette Risgaard.

Anklager, som fredag fik formand for HK Anja C. Jensen til at trække støtten fra Lizette Risgaard uden at have drøftet dem med den nu tidligere FH-formand.

Det fortæller formanden for HK i et interview med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i podcasten Slottet & Sumpen.

Henvendelserne kommer altså efter, at Berlingske og Ekstra Bladet torsdag i sidste uge kunne afsløre, at otte mænd har oplevet grænseoverskridende fra den nu tidligere formand for FH.

Lisette Risgaard gik søndag af som formand for FH, men allerede fredag trak Anja C. Jensen støtten til Lizette Risgaard efter et møde i forretningsudvalget, hvor fagbosserne skulle drøfte Risgaards fremtid.

Og netop på dette møde, som Lizette Risgaard selv deltog i, var der også mulighed for at drøfte anklagerne om krænkende adfærd.

Men Anja C. Jensen har altså ikke drøftet de nye henvendelser med Risgaard selv, fortæller hun i podcasten Slottet og Sumpen.

Er det de ekstra historier, der er kommet dig for øre, der gør udfaldet?

»Det er en stor del af det, ja.«

Har du talt med Lizette Risgaard, om de oplevelser, som du fik beskrevet?

»Nej, det har jeg ikke.«

Har du talt med hende efter fredag?

»Nej, det har jeg ikke. Jeg sendte en sms til Lizette om HKs beslutning, lige inden vi gik ud og mødte pressen.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lizette Risgaard, men hun er ikke vendt tilbage.

