De sidste otte år har de to syriske brødre Ahmad og Myasar Zanon boet i Danmark. Nu risikerer de at blive sendt til Irak – et land, de aldrig har været i.

»Jeg har aldrig været i Irak. Jeg kender ingen, der bor der. Jeg mister alt. Jeg mister min fremtid, hvis jeg skal til Irak,« lyder det fra en tydelig berørt Ahmad Zanon, der første gang deler sin historie med DR.

En historie, som er helt absurd, hvis man spørger Enhedslistens udlændingeordfører, Leila Stockmarr.

»Det er umenneskeligt og helt hovedløst. De to brødre har ingenting at gøre i Irak,« siger hun.

De to 26-årige brødre Ahmad (tv.) og Myasar Zanon (th.) har været i Danmark i otte år, men nu risikerer de at blive sendt til Irak.

Det fremgår af en afgørelse fra Udlændingestyrelsen, at de to brødre ikke kan sendes til Syrien, hvor de oprindelig kommer fra, fordi de begge har nægtet at være en del af militæret. I stedet vil man sende dem til Irak.

Samtidig står der i afgørelsen, at Ahmad Zanons tid i Danmark »ikke har haft en sådan varighed, og at hans aktiviteter har haft et sådant omfang, at han har en særlig tilknytning til Danmark«.

Det er på trods af, at Ahmad taler dansk, er færdig som socialrådgiver til januar og arbejder fuldtid. Desuden driver Myasar Zanon et pizzeria i Højer.

»Jamen, hvis det ikke er nok til at tilfredsstille myndighederne, så ved jeg ikke, hvad der er. For mig er det et udtryk for, at man har ledt desperat efter en måde at sende de her flygtninge ud på, fordi man ikke kan tvangsudvise til Syrien,« siger Leila Stockmarr og fortsætter:

Myasar Zanon taler dansk, har læst fag på VUC og driver et pizzeria i Højer.

»Det burde slet ikke være muligt at fortolke loven på den måde.«

Men det er ikke kun i Enhedslisten, at sagen vækker opsigt. Hos SF kalder man sagen for endnu et eksempel på de krumspringsregler, der eksisterer på udlændingeområdet.

»Det er absurd, at paradigmeskiftet fortsat betyder, at det ingen betydning har, hvor meget man arbejder eller uddanner sig,« siger udlændingeordfører Carl Valentin til DR.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra fungerende udlændige- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), men han har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet har Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, sendt et skriftligt svar til B.T.

Her er Udlændingestyrelsens afgørelse Udlændingestyrelsen har vurderet, at Ahmad Zanons tid i Danmark »ikke har haft en sådan varighed, og at hans aktiviteter ikke har haft et sådant omfang, at han har en særlig tilknytning til Danmark«.

Udlændingestyrelsen vurderer, at Ahmad Zanon er statsborger i både Syrien og Irak. Selv mener Ahmad, at han kun er statsborger i Syrien.

Udlændingestyrelsen vurderer, at det ikke er farligt for Ahmad Zanon at opholde sig i Irak.

Udlændingestyrelsen henviser til den irakiske statsborgerskabslov artikel 3 litra a: en person skal anses som iraker, hvis vedkommende enten har en irakisk far eller mor. Uanset om vedkommende er født på irakisk territorium eller ej. Kilde: Brev fra Udlændingestyrelsen til Ahmad Zanon.

»Helt generelt vil jeg sige, at vi i Socialdemokratiet er glade for de mange tusinde udlændinge, som hvert år kommer til Danmark for at arbejde og bidrage positivt, men det er klart, at man skal kunne forsørge sig selv, hvis man ønsker at slå sig ned i Danmark.«

Ahmad og Myasar Zanon har bedt om at få Udlændingestyrelsens afgørelse efterprøvet i Flygtningenævnet, og i Enhedslisten krydser man fingre for et andet udfald.

»Hele sagen er dybt problematisk, og vi håber, at Flygtningenævnet vil omgøre beslutningen,« slutter Leila Stockmarr.