Tre fagforeninger mener, at dagpengemodtagere er blevet glemt i corona-hjælpepakkerne.

Efter at de selvstændiges muligheder for at få kompensation tirsdag blev forbedret med en ny aftale, blæser fagforeningerne til kamp for, at modtagere af dagpenge også skal have bedre krisevilkår.

Det er det tre fagforeninger 3F, Dansk Metal og HK, der er gået sammen i en fælles pressemeddelelse, hvori de slår et slag for højere dagpenge.

- Vi er glade for, at aftalepartierne er enige om, at suspensionen af dagpengeforbruget forlænges frem til og med april. Der er også andre positive tiltag i aftalen, skriver de tre fagforeninger.

- Men at de selvstændige nu får henholdsvis 7000 kroner og 10.000 kroner mere, mens dagpengesatsen står stille på lidt over 19.000, er skævt.

- Dagpengene er systematisk blevet udhulet de senere år og har mistet 4.000 kroner i værdi siden midt i 90'erne. Nu står vi midt i en historisk krise, og så sender man et signal til lønmodtagerne om, at det er mere værd at være selvstændig. Det er uforståeligt.

- På vegne af de ledige er vi skuffede over, at dagpengene ikke er blevet hævet, og vi mener, at aftalen sender et forkert signal.

Aftalen tirsdag hæver loftet for, hvor meget selvstændige kan modtage i en kompensation fra staten for tabt omsætning på op til 30.000 eller 33.000 kroner om måneden, alt efter hvor mange ansatte der er.

Samtidig kan virksomheder søge om hjælp fra staten til at dække størstedelen - men ikke hele - lønnen til sine ansatte. Her er loftet 30.000 kroner om måneden.

Når fagforeningerne taler om en "udhuling" af dagpengene, så henviser de til udviklingen i dagpengesatsen sammenlignet med lønudviklingen.

Modsat hos fagforeningerne har tirsdagens aftale udløst glæde hos arbejdsgiver-organisationer såsom Dansk Industri og brancheorganisationen for små- og mellemstore virksomheder, SMVdanmark.

Hos sidstnævnte ser man det stik modsat - nemlig at de selvstændige har opnået en ligestilling med lønmodtagerne:

- Vi har kæmpet i over 10 måneder for, at lønmodtagere og selvstændige bliver ligestillet, og nu sker det. Det er en kæmpe principiel sejr, siger SMVdanmarks direktør, Jakob Brandt.

/ritzau/