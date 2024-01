Miljøministeriet med minister Magnus Heunicke (S) i spidsen har indkaldt til pressemøde.

Det sker i kølvandet på miljøskandalen ved Nordic Waste og virksomhedens konkurs, som blev meddelt tidligere fredag.

Det oplyser ministeriet i en kort pressemeddelelse.

Udover Magnus Heunicke, vil også justitsminister Peter Hummelgaard (S) være til stede ved pressemødet, som finder sted i Miljøministeriet og begynder klokken 13.30.

»(De) giver en kort status på situationen omkring jordskreddet med forurenet jord ved Nordic Waste,« lyder det i pressemeddelelsen.

Den seneste måned har området omkring Nordic Waste nær Randers været ramt af et voldsomt jordskred.

Siden har virksomheden og myndighederne kæmpet med at begrænse jordskreddet, blandt andet fordi Alling Å ligger lige ved stedet.

Men det har ikke været muligt at stoppe den forurenede jord, og det er nu endt i en miljømæssig katastrofe.

Nordic Waste og Randers Kommune har siden været i krig om, hvem der skal stå til ansvar for skredet, oprydningsarbejdet og regningen.

Kommunen har hele tiden ment, at det er Nordic Wastes ansvar, fordi det er deres grund. Samme holdning har regeringen.

Nordic Waste blev således pålagt at stille en sikkerhed på 205 millioner kroner til oprydningen efter miljøkatastrofen. Men fredag kom en noget uventet melding.

Nordic Waste er blevet erklæret konkurs. Og i stedet er det danske skatteborgere, som nu risikerer at stå med regningen.

Til stor frustration og vrede hos en række politikere, hvilket du kan læse mere om LIGE HER.

Nordic Wastes majoritetsejer, mangemilliardær Torben Østergaard-Nielsen, der ifølge Ritzau er god for omkring 42 milliarder kroner, udtalte sig fredag første gang om sagen.

»Sagen i Ølst har anskueliggjort, at klimaforandringerne er store, og at vi ikke har den nødvendige viden til at forudse konsekvenserne,« sagde Torben Østergaard-Nielsen i en pressemeddelelse.

I værste fald kan det koste 2,2 milliarder kroner at få styr på miljøkatastrofen, har en rapport konkluderet.