Den magtfulde chef Bjarne Winge har forladt sin post som direktør for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, der den seneste tid har været ramt af møgsager på stribe.

Forvaltningen oplyser til BT, at det er sket efter ‘gensidig aftale’.

Bjarne Winge stopper efter ni turbulente måneder, hvor han som direktør har stået i forreste række i forhold til at forsvare blandt andet den tidligere borgmester Anna Mee Allerslev, der gik af i oktober 2017.

Det skete efter flere BT-afsløringer af hendes gratis lån af rådhuset til sin bryllupsreception og nære relation til Øens Murerfirmas direktør Jan Elving, som hun bad en chef om at hjælpe med en byggetilladelse i et projekt med mange millioner kroner på spil.

Bjarne Winge stod blandt andet for den politiske rådgivning af Anna Mee Allerslev, da sagerne begyndte at rulle.

Desuden var Bjarne Winge afsender på den redegørelse til Ombudsmanden, som Københavns Kommune blev afkrævet efter BT’s artikler.

Kommunens faste juridiske rådgiver, advokatfirmaet Horten, blev sat til at lave redegørelsen, der frikendte Allerslev for inhabilitet. Men blækket på rapporten var knap tørt, før BT kunne fortælle, at Øens Murerfirma havde lavet meget mere arbejde i Allerslevs lejlighed, end hvad hun havde oplyst til offentligheden.

Så måtte Bjarne Winge diske op med endnu en redegørelse, der lige nu vurderes af Ombudsmanden.

Førtidspensions-sagen

Udover Anna Mee-sagen har beskæftigelsesforvaltningen også været stærkt kritiseret for at uddele alt for få førtidspensioner og tvinge syge borgere i aktivering.

Bjarne Winge har arbejdet i kommunen siden 1984 og blev direktør for forvaltningen i juni 2016. Han holdt altså i mindre end to år.

Flere medlemmer af beskæftigelses- og integrationsudvalget fortæller, at de er blevet orienteret om sagen af integrations- og beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Cecilia Lonning-Skovgaard gav ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor Bjarne Winge pludselig stopper.