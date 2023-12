Brian Schultz og Annie Thomsen var begge bærende kræfter i opstarten af Moderaternes lokalafdeling i Viborg.

Men nu har de to moderater fået nok af partiet og dets møgsager.

Derfor skifter de over til regeringspartnerne i Venstre.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Årsagen til skiftet skal ikke findes i partiets politik, men derimod i de møgsager, der det seneste år har martret Moderaternes folketingsgruppe.

Kristian Klarskov forlod folketingsgruppen efter en uge, efter han blev beskyldt for at have pyntet på sin iværksætterbaggrund.

Efterfølgende forlod Jon Stephensen partiet efter at have sendt upassende beskeder til et medlem af Unge Moderater. Det 19-årige medlem havde blandt andet fået en besked fra Jon Stephensen om, at hun var 'smuk med den lækreste krop'.

Og efter Jon Stephensen kom det til den 28-årige Mike Fonseca, der havde indledt et forhold til en kun 15-årig pige. Forholdet var i strid med Moderaternes personalepolitik, og han måtte derfor forlade partiet.

Personsagerne har fået bægeret til at flyde over de to medlemmer fra Viborg.

»De mange personsager og håndteringen af dem har flyttet fokus fra det, der er vigtigt, politikken, og jeg kan ikke stå på mål for det, der foregår længere,« siger Brian Schultz til Viborg Folkeblad.

Også Annie Thomsen erklære at nok er nok. Hun glæder sig nu til at blive en del af Venstre.

Det har ikke været muligt at få de aktuelle medlemstal hos Moderaterne, men partiet oplyser til B.T., at der ved den seneste offentligt tilgængelige optælling i marts i år var 3.467 medlemmer.