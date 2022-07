Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen har været fåmælt om Minkkommissionens kritik af hende, såvel som den næse, hun modtog fra et politisk flertal i Folketingets Granskningsudvalg.

Derfor har B.T. læst hendes høringssvar igennem, som er sendt til Minkkommissionen. Høringssvaret er Mette Frederiksens direkte svar – via sin advokat Lars Kjeldsen – på den kritik, som Minkkommissionen har rejst af hende. B.T. bringer her de væsentligste punkter.

Mette Frederiksen: »Embedsværket sagde ingenting«

Først og fremmest har Mette Frederiksen argumenteret for, at hun med rette kunne have en forventning om, at embedsværket havde styr på lovhjemmel i forbindelse med aflivning af alle danske mink. Her er der flere begrundelser i Mette Frederiksens høringssvar.

For det første var ideen om at slå alle mink ned slet ikke ny, da beslutningen blev truffet 3. november 2020 på regeringens KU-møde. Tværtimod havde regeringen udbedt sig en såkaldt »værktøjskasse« med forskellige scenarier for, hvordan regeringen kunne reagere, i lyset af at flere og flere minkfarme blev smittet med covid-19.

Et af de scenarier, som indgik i »værktøjskassen«, var netop aflivning af alle danske mink.

»Statsministeren havde den 3. november 2020 en berettiget forventning om, at der forelå planlægning for alle relevante scenarier i forhold til minksmitten – herunder en aflivning af alle mink,« skriver Mette Frederiksen via advokat Lars Kjeldsen i sit høringssvar.

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde i Statsministeriet dagen efter Minkkommissionens konklusioner. Foto: Søren Bidstrup

Da Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, aflagde forklaring til Minkkommissionen fremførte hun samme pointe om, at når embedsværket havde beskæftiget sig med det scenario i en måned, så måtte det forventes, at embedsmændene også vidste, om det var lovligt eller ej.

For det andet indeholdt det såkaldte cover til selve KU-mødet ikke informationer om manglende lovhjemmel. Coveret består af et lille referat af de samlede bilag, hvor de allervigtigste informationer er samlet. Det er som regel dem, ministrene læser frem for den medfølgende stak bilag.

»Helt generelt så var hendes forventning, at de væsentlige forhold var behandlet i coveret til KU-mødet,« skriver advokat Lars Kjeldsen.

For det tredje forklarer Mette Frederiksen, at hun tre til fire gange på KU-mødet spurgte ind til, om det nu også var strengt nødvendigt at aflive alle danske mink. Da hverken andre ministre eller deres departementschefer her brød ind med bemærkninger om lovhjemmel, så forsvarer Mette Frederiksen sig med, at så kunne hun heller ikke vide det.

Droppede læsepausen

Mette Frederiksen tog en beslutning om, at hverken hun, de tilstedeværende ministre eller deres embedsmænd skulle holde en kort pause for at læse de bilag, som var tilgået mødet. Især bilagene 2 og 2A indeholdt informationer om hjemmel.

Mette Frederiksen forklarer, at »ingen bad om en læsepause« for det første.

Granskningskommissionens rapport ankommer til møde i Folketingets Granskningsudvalg. Foto: Mads Claus Rasmussen

I sit høringssvar stiller Mette Frederiksen sig tvivlende over for, om en læsepause ville »inspirere til hjemmelsovervejelser«. Selvom bilagene 2 og 2A indeholdt overvejelser om hjemmel, så mener Mette Frederiksen, at man lige så godt kunne læse nogle af de andre bilag, som om der netop var tænkt på hjemmel.

Coveret til mødet indeholdt nemlig en formulering om, at hvis ikke incitamentsordningen (tempobonussen, som var ulovlig) var tilstrækkelig, så kunne en nødplan aktiveres, som var udarbejdet af politiet. Nødplanen blev beskrevet som at »ville forudsætte fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer«. Underforstået, at så ville tempobonussen ikke.

»Læseren (får) klart det indtryk, at spørgsmålet om aflivning af alle mink forudgående havde været overvejet og behandlet i embedsværket – hvad det også havde,« skriver Mette Frederiksens advokat.

Beslutningen kunne udskydes til næste morgen

Minkkommissionen har kritiseret Mette Frederiksen for at træffe så omfattende beslutninger i, hvad kommissionen vurderer, at hun må have vidst var »en forceret proces«.

Kommissionen mener desuden, at der var god tid til at læse de relevante bilag.

Barbara Bertelsen har fået så voldsom kritik, at Minkkommissionen mener, hun bør drages til ansvar for »grov pligtforsømmelse«. Foto: Liselotte Sabroe

Det afviser Mette Frederiksen.

»Ingen har forklaret, at det havde været muligt, inden for den tidsramme man arbejdede inden for,« skriver advokat Lars Kjeldsen i høringssvaret.

Her forklarer statsministeren, at hun blandt andet arbejdede ud fra, at SSIs direktør, Kåre Mølbæk, havde anført over for sundhedsminister Magnus Heunicke, at »der skal tages en beslutning nu«.

Desuden mener statsministeren ikke, at det havde gjort en forskel at sove på beslutningen. Ganske som med den droppede læsepause.

»Kommissionen synes at forudsætte, at hvis sagen var blevet udskudt til næste morgen, ville »nogen« være blevet klar over, at der var et hjemmelsproblem og bragt det frem. Kommissionen har ikke udpeget, hvem der skulle være nået til denne erkendelse,« skriver advokat Lars Kjeldsen i høringsbrevet og henviser igen til, at statsministeren må kunne forvente, at embedsværket havde styr på hjemmelsspørgsmålet.

Mette Frederiksens høringssvar kan læses i bind seks i Minkkommissionens rapport fra side 124.