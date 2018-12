Afgangen af USA’s forsvarsminister, James Mattis, kan udløse et massivt amerikansk pres for, at Danmark bruger langt flere penge på forsvaret, mener ekspert. »Vi er under kæmpe pres i forvejen,« lyder det fra Forsvarsministeren.

»Man kan sagtens forestille sig, at afløseren for James Mattis vil skrue op for blusset og presse Danmark langt mere.«

Sådan lyder det fra Mikkel Vedby Rasmussen, ekspert i sikkerhedspolitik og leder af Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Vurderingen kommer efter, James ’Mad Dog’ Mattis er gået af som amerikansk forsvarsminister.

I dag bruger Danmark lige over én procent af BNP på forsvaret, selvom Danmark som del af Nato-alliancen har forpligtet sig til at bruge to procent.

USA har i en årrække presset på for, at Danmark og en række andre lande øger bidraget til Nato. Nu er der stor risiko for, at det pres stiger markant efter Mattis’ afgang.

»Mattis har været ham, der sagde: ’lad os nu lige se på det’. Vi har nydt godt af, at man i Pentagon har haft mere forståelse for vores bidrag i Syrien og Afghanistan, end man har i Det Hvide Hus,« siger Mikkel Vedby Rasmussen og uddyber:

»Får vi en mand ind på posten, som i højere grad er politiker og vil forfølge Trumps dagsorden, så kan presset for, at vi øger budgettet, blive langt større.«

James Mattis er gået af som USA's forsvarsminister efter uenigheder med Donald Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere James Mattis er gået af som USA's forsvarsminister efter uenigheder med Donald Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Danmarks Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen (V) har dog svært ved at se, hvordan det skulle ske.

»Nu ved jeg ikke, hvad der forstås ved øget pres, for det pres, der er for at komme op på to procent, det er kæmpe stort i øjeblikket,« siger Claus Hjorth Frederiksen og uddyber:

»Det pres har været stort de seneste par år. Så jeg har svært ved at se, hvordan det skulle tage til.«

Claus Hjorth Frederiksen erkender dog, at det kan få betydning for Danmark, at James Mattis forlader sin post.

Donald Trump har takket James Mattis for sin indsats. Foto: Jonathan Ernst Vis mere Donald Trump har takket James Mattis for sin indsats. Foto: Jonathan Ernst

»USA er hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik, så det betyder meget. Vi har haft en forsvarsminister, som deler vores syn på verden, så det bliver da et tab. Men nu må vi se, hvem der så bliver efterfølgeren,« siger Claus Hjorth Frederiksen.