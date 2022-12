Lyt til artiklen

Brænder du for at betale penge tilbage til staten fra din varmecheck?

Så må du vente lidt endnu.

Den mailadresse, hvor du kan give penge tilbage til staten, er nemlig ikke offentliggjort.

Og indbetalingerne kan formentlig tidligst ske fra februar.

Det oplyser Energistyrelsen til B.T.

Ordningen med mailadressen er en konsekvens af rod med udbetaling af varmechecken over sommeren.

Her blev en skattefri check på 6.000 kroner udbetalt automatisk til over 400.000 husstande som en håndsrækning til dem, der havde svært ved at betale for de stigende energipriser.

Hjælpen blev kaldt »målrettet,« men endte i flere tilfælde hos danskere, der ikke havde brug for pengene eller ikke var i målgruppen.

Cirka 600 studerende på et kollegie fik eksempelvis gavn af checken, selvom de har længst havde fået installeret fjernvarme.

Og Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K) modtog checken, selvom han ikke havde gasfyr.

I alt blev 2,4 milliarder kroner sendt ud til danskerne.

Fejlene i udbetalingerne skyldtes forkerte eller forældede oplysninger i BBR-registret.

Det ville den tidligere klimaminister Dan Jørgensen (S) have rettet op på, og derfor kommer der en mailadresse til tilbagebetaling.

Faktisk er selve mailadressen allerede oprettet, oplyser Energistyrelsen.

Her vil borgere kunne skrive og bede om en faktura, hvis de ønsker at »foretage en frivillig indbetaling til staten.«

Oprettelsen er trukket ud på grund af valgkampen.

Men at det må vente helt til februar med indbetalingerne skyldes også, at Folketingets finansudvalg først skal give hjemmel til, at Energistyrelsen får penge i kassen fra borgerne.

»Uden en sådan hjemmel vil Energistyrelsen ikke lovligt kunne tage imod de frivillige indbetalinger,« lyder det i mailen.

Såfremt finansudvalget giver lovhjemmel forventer Energistyrelsen, at der vil kunne indbetales »i februar 2023«.

Jyllands-Posten har tidligere spurgt Energistyrelsen, om ordningen kommer til at koste mere i administration, end det, der vil komme ind i frivillige indbetalinger.

Her lød svaret:

»Det er ikke afklaret, hvad omkostningerne bliver, men den bundne opgave er, at det skal koste under 6.000 kroner pr. indbetaling – inklusive sagsbehandlingstid.«

Det må altså ikke koste mere at inddrive hver enkelt check, end checken er værd.

B.T. afventer svar på, hvad mailadressen kommer til at hedde.