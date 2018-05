Advokatfirmaet Horten burde have gået mere kritisk til værks over for de oplysninger, som Anna Mee Allerslev og hendes advokat bidrog med til den seneste undersøgelse af Anna Mee-sagen.

Det erkender Finn Schwarz, managing partner i Horten, nu i et interview med mediet AdvokatWatch.

Samtidig understreger han dog, at fejlene i rapporten kommer fra oplysninger fra Anna Mee Allerslev og hendes advokat.

»Vi har modtaget nogle beregninger fra en statsautoriseret revisor, som er blevet videreformidlet af Anna Mee Allerslevs advokat, og vi har taget udgangspunkt i konklusionerne fra materialet og de beregninger. Det kan vi nu godt se, i bagklogskabens ulideligt klare lys, at vi burde have forholdt os mere kritisk til selve udregningerne og ikke bare lagt de konklusioner, der var i materialet, til grund,« siger Finn Schwarz og tilføjer:

»Det er klart. Det er en fodfejl, som vi selvfølgelig skal rette op på, og det er den dialog vi har haft med Københavns Kommune, som gør, at den får vi mulighed for at rette op på,« forklarer Finn Schwarz med henvisning til, at Horten nu skal udarbejde en ny redegørelse om sagen.

Hjalp murerfirma med byggetilladelse

Det er Københavns Kommune, der satte Horten til at undersøge Anna Mee Allerslevs relationer til Øens Murerfirma. Kommunen er nemlig blevet afkrævet en redegørelse om Anna Mee Allerslev fra myndighedernes vagthund, Folketingets Ombudsmand.

Anna Mee Allerslev gik i oktober sidste år af som beskæftigelses- og integrationsborgmesterborgmester, efter BT kunne bringe en række afsløringer om Allerslev - bl.a. om hendes gratis lån af festlokaler hos murerfirmaet, samt at hun havde bedt en forvaltningschef om at hjælpe Øens Murerfirma med en byggetilladelse.

Siden da har BT afdækket, at Øens Murerfirma var dybt indblandet i renoveringen af hele Allerslevs 236 kvadratmeter herskabslejlighed på Østerbro i København.

Murerfirmaet stod for at lave badeværelse, gæstetoilet, og rive en bærende væg ned. Desuden stod firmaet ifølge dets egne dokumenter for den samlede hovedentreprise til 1,7 millioner kroner.

Fejl i rapport

BT kunne mandag afsløre, at der var afgørende fejl i Hortens seneste rapport.

Anna Mee Allerslevs advokat Bjarke Vejby leverede to revisionsnotater til Horten, der ifølge advokaten viste, at alt var foregået efter bogen. Men der er helt åbenlyse fejl i revisionsnotaterne.

Det ene notat viser et regnestykke over, hvor meget Øens Murerfirma skulle betales for at styre hele byggeriet, der løb op i en pris på 1,7 millioner kroner.

Men som udgangspunkt for at udregne byggestyring har revisoren fejlagtigt brugt et beløb, hvor betalingen for byggestyring allerede indgår. Desuden bliver der tillagt moms til beløb, der allerede er inklusiv moms, kan man læse af notaterne.

Efter BT konfronterede Københavns Kommune og Horten med fejlene i rapporten, meddelte advokatfirmaet mandag, at de nu ville udarbejde en ny redegørelse om Anna Mee-sagen.

Denne gang vil Horten ikke opkræve penge for den.

Og advokatfirmaet vil tilsyneladende nu være mere kritiske over for de oplysninger, de modtager fra Allerslev og hendes advokat. Arbejdet var ikke godt nok, siger Finn Schwarz til AdvokatWatch.

»Vi kan godt sige, at det her er ikke godt nok, vi kan godt samtidig sige, hvorfor det ikke var godt nok, og vi kan også godt pege flasken hen mod nogle, der har givet os de oplysninger, hvis troværdighed vi burde kunne fæstne lid til. Men det er stadig ikke godt nok fra vores side.«

Anna Mee Allerslevs advokat Bjarke Vejby mener, at fejlene i det materiale han har sendt til Horten ikke har nogen større betydning for sagen.

»Jeg har stor respekt for Hortens faglighed, og det gælder også den advokat, som stod for undersøgelsen. De rigtige tal indeholdes i min redegørelse til Horten. At et tal i en vedhæftet revisoropstilling, der ikke har nogen som helst betydning for sagen, er overset, kan jeg ikke se bør ryste, endsige svække Horten. Afgørende for mig er, at der ikke kan rokkes en tøddel ved konklusionen, nemlig at der ikke er gaveelementer i favør af Anna Mee Allerslev i forbindelse med renoveringen, tværtimod,« skriver han i et svar til BT.

Sagen kort: Tredje rapport i rækken Det er ikke første gang, at Horten må genoptage arbejdet med at undersøge Anna Mee Allerslev. Advokatfirmaet har indtil videre udarbejdet to rapporter, og den kommende undersøgelse er altså den tredje i rækken. I januar kom Hortens første rapport, der undersøgte alle Allerslevs relationer til Øens Murerfirmas direktør Jan Elving. I rapporten fremgik det kun, at Øens Murerfirma havde lavet noget murerarbejde i eksborgmesterens badeværelse. Men blækket fra rapporten var knap nok tørt, før BT 2. februar kunne afsløre, at Øens Murerfirma ifølge firmaets dokumenter stod bag en hovedentreprise på 1,7 millioner kroner, og at murerfirmaet også var med til at rive en bærende væg ned. Anna Mee Allerslev hævder, at Øens Murerfirma ikke stod for en hovedentreprise, men kun for 'byggestyring'. Så satte kommunen på ny advokatfirmaet Horten til at undersøge sagen. Det er denne undersøgelse, der er så fuld af fejl, at advokatfirmaet igen må på opgaven.