Jyder bliver aldrig 'rigtig rige,' lyder det i ny bog om Kasi-Jesper, men det er taget ud af en kontekst, siger hovedpersonen nu.

Jesper 'Kasi' Nielsen har de seneste dage været i vælten efter han i bogen ‘Kasi-Jespers kamp' blandt andet sammenligner jyder med jøder.

»Det er med jyder som med jøder. De har alle sammen den holdning, at de skal have kreditforsikring på plads, de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglad med, om du tjener penge,« lyder det fra Kasi-Jesper om indbyggerne i Jylland, der i øvrigt også bliver kaldt snydepelse i bogen.

Men ifølge rigmanden selv er citaterne taget ud af kontekst.

Det fortæller han i et opslag på Facebook, som han har skrevet fredag eftermiddag fra Marbella i Spanien.

'Come on, en journalist der har jagtet mig i 6 år har skrevet en svinerbog om mig, jeg ikke ville være en del af, eller læse korrektur på,' lyder det, inden han fortsætter:

'Han hiver nu citater ud af en kontekst, og får mine bedste venner fra EB til at markedsføre dem, så I kan lokkes til at købe hans makværk af en bog. Jeg har intet problem med hverken jyder eller jøder, alle der har mødt mig eller oplevet en af mine foredrag, ved jeg er fuld af sjove punch lines der går helt til stregen, men fordomme er man helt kureret for når man er global entreprenør.'

Jesper 'Kasi' Nielsen fortæller videre, at han selv er fra Varde, og at det i øvrigt ikke nytter noget at have problemer med jøder, når man er i smykkebranchen.

'Men forfatteren fik da promoveret sin bog helt gratis og I hoppede lige i fælden,' afslutter rigmanden.

Læs hele opslaget herunder: