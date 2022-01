I Lejre Kommune har magten skiftet hænder.

Og en af de folkevalgtes første beslutninger i valgperioden er at give sig selv en højere løn. Det skriver TV 2 Lorry.

Mere konkret har et flertal i kommunalbestyrelsen på det første kommunalbestyrelsesmøde valgt at hæve deres samlede løn med 580.000 kroner årligt.

Alene Viceborgmesteren, Grethe Saabye fra De Konservative, stiger fra 38.866 kroner til 97.166 kroner.

Ved kommunalvalget i november overtog Venstre magten fra Socialdemokratiet, og ved årsskiftet fik Venstres Tina Mandrup borgmesterkæden.

Et valgresultat, som især De Konservative, der forud for valget støttede den daværende socialdemokratiske borgmester, havde indflydelse på.

»Jeg stiller mig uforstående over for de her massive stigninger til påfaldende få personer. Jeg er ikke i tvivl om, at det på valgnatten blev aftalt at hæve lønnen til viceborgmesteren, og at alle konservative skulle have en udvalgsformandspost. Det koster så skatteborgerne,« siger tidligere socialdemokratisk borgmester Carsten Rasmussen til TV 2 Lorry.

Tina Mandrup fortæller TV 2 Lorry, at viceborgmesterens lønstigning skyldes, at posten skal styrkes. Og at det vil øge arbejdsbyrden.

Derfor mener den nye borgmester også, at beslutningen om at hæve lønnen er rimelig.

Hun bekræfter desuden teorien om, at lønnen blev diskuteret på valgnatten, hvor De Konservative – og nu viceborgmester Grethe Saabye – valgte at støtte en blå borgmester frem for en rød.