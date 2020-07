Danmarks EU-regning kommer til at stige med 4,5 milliarder kroner om året. Det skriver Jyllands-Posten.

Og det er selv om, at Danmark har udsigt til en højere EU-rabat end tidligere.

Danmark har i den nuværende budgetperiode fra 2014 til 2020 i gennemsnit betalt 19,7 milliarder kroner om året til EU.

Men det tal vil i gennemsnit være 4,5 milliarder kroner højere om året i den nye periode, der løber fra 2021 til 2027.

Foto: STEPHANIE LECOCQ Vis mere Foto: STEPHANIE LECOCQ

Det er konsekvensen af den aftale om et nyt syvårigt budget, der faldt endeligt på plads tirsdag morgen i Bruxelles i Belgien.

Det oplyser Finansministeriet på baggrund af en foreløbig beregning.

Det tog fire døgn at forhandle et nyt EU-budget på plads, men Mette Frederiksen er tilfreds med den rabat, hun tager med hjem til Danmark.

»Vi kommer også til at bruge flere penge, og det, mener jeg på mange måder, er rigtigt, men det skal være ret og rimeligt. Derfor er der nu kæmpet en rabat hjem, der er næsten tre gange så stor, som den var hidtil,« sagde statsministeren efterfølgende på et pressemøde.

Og hun synes ikke kun, det er en god aftale for Danmark.

»Samlet set er det en rigtig, rigtig god aftale for Europa og en god aftale for Danmark. Det har været hårde og meget lange forhandlinger. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været vågen to nætter i træk.«

Rabatten er på 377 millioner euro, svarende til 2,8 milliarder danske kroner, i 2020-priser.

Danmarks regning hos EU stiger blandt andet, fordi Storbritannien har forladt unionen.