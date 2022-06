Lyt til artiklen

Det er en særdeles kras kritik af Statsministeriet, som Minkkommissionen fremlægger på torsdag.

I hvert fald ifølge Weekendavisen, der har fået lækket dele af rapporten.

Den slår blandt andet fast, at »det var grov vildledning af både minkavlere og offentlighed, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives«.

Desuden konkluderer Minkkommissionen ifølge Weekendavisen, at instruksen om aflivning er »klart ulovlig«.

Efter lækket af udkastet er formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, helt klar i spyttet.

»Det her kalder åbenlyst på, at vi, ligesom i Støjbergs sag, får uafhængige advokater til at gennemgpå rapoporten med henblik på at vurdere, om der skal rejses rigsretssag,« siger han til B.T.

Han mener, at sagen er »meget alvorlig« for Mette Frederiksen.

Samme tone slår Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, an.

»Det ser slemt ud. Jeg synes helt klart, at det kalder på en uvildig advokatundersøgelse, der skal fastslå, om der er grundlag for en rigsretssag.«

»Der er en direkte kritik af statsministeren og ikke bare Statsministeriet. Det havde jeg faktisk ikke regnet med, så for mig er det helt åbenlyst, at vi bliver nødt til at gå videre i sagen,« siger hun til B.T.

Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, ser med alvor på kritikken.

»Hvis Weekendavisens skriv står til troende, så er det en meget, meget alvorlig kritik af Statsministeriet. Og det viser med al tydelighed, at hun selvfølgelig ikke bare kan tage en ulovlig beslutning og så tørre det af på nogle andre,« siger han til B.T.

Mere afventende er De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov.

»Jeg tænker, at det ikke er så overraskende, at der kommer den her hårde kritik af Statsministeriet. Men jeg vil vente en uge endnu, når vi får det hele at se,« siger han til B.T.

B.T. har også kontaktet politisk ordfører i Venstre Sophie Løhde, som ikke vil kommentere sagen.

'Jeg kommenterer ikke på et angiveligt læk af dele af beretningen, der i øvrigt heller ikke indeholder konklusion. Vi ønsker at se beretningen i sin helhed og afventer mødet med kommissionen i Granskningsudvalget og offentliggørelsen på torsdag,' lyder det i en sms.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, har ingen kommentarer, skriver han til B.T.

Weekendavisen har ikke set hele minkkommissionens rapport, og derfor kan det samlede billede adskille sig fra det, der nu er kommet frem.

Helt specifikt har Weekendavisen ikke set de dele, der går direkte på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.