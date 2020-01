DF ønsker svar fra minister omkring udfasning af mimrekortet. Ministeren henviser til selskaber bag ændring.

Fra flere sider har det mødt kritik, at det særlige tremåneders pensionistkort - også kendt som mimrekortet - bliver udfaset og erstattet af en ny ordning.

En af kritikerne af den nye ordning er Hans Kristian Skibby, transportordfører hos Dansk Folkeparti og medlem af Transportudvalget på Christiansborg.

Han er især utilfreds med, at den nye ordning vil give store prisstigninger til de pensionister, der benytter sig mest af den kollektive trafik, mens der blandt andet er besparelser til dem, som i forvejen ikke benytter kortet særligt meget.

- Jeg kan godt forstå, at trafikselskaberne synes, det giver god mening, at man prøver at lade rabatten komme bredere ud.

- Men ændringerne vil medføre, at dem, der bruger den kollektive transport lidt mere end gennemsnittet, kan se frem til store prisstigninger.

- Det synes jeg ikke, at man kan tillade sig at gøre på så kort en periode, siger Hans Kristian Skibby.

Ifølge trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia, som samarbejder under navnet Din Offentlige Transport (DOT), vil samtlige pensionister med den nye ordning kunne se frem til besparelser på 25 til 40 procent.

Dog vil de knap 12 procent, som rejser allermest, kunne komme til at opleve prisstigninger på over 50 procent.

Et pensionistpar, som BT har talt med, risikerer ifølge parrets egne beregninger prisstigninger på 450 procent. Det vil for dem betyde en merudgift på 1800 kroner per måned.

Den slags prisstigninger hører ingen steder hjemme, siger Hans Kristian Skibby, og derfor vil han nu have transportminister Benny Engelbrecht (S) til at forklare den kommende ændring.

- Det allerbedste, man kan gøre, i den her situation er at få ministeren lidt mere ud af busken.

- Jeg synes, det vil være helt på sin plads, at vi indkalder til et samråd i Transportudvalget, og det vil Dansk Folkeparti også gøre allerede i dag, siger Hans Kristian Skibby.

I et skriftligt svar til Ritzau henviser transportministeren til trafikselskaberne.

- Det er trafikselskaberne, der har takstkompetencen.

- Dermed er det parterne i DOT - DSB, Metroselskabet og Movia - der har besluttet, hvordan den kommende pensionistrabat skal være indrettet, hvorfor jeg må henvise til dem, skriver Benny Engelbrecht.

En talsperson fra DOT har tidligere forklaret, at den kommende ordning er den bedst mulige, man har kunnet finde - også selv om den vil betyde højere priser for nogle pensionister.

/ritzau/