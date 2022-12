Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tre chefer i Helsingør Kommune er lige nu sygemeldt efter en konflikt med kommunens borgmester – og det står nu klart, at de ikke vender tilbage i deres stillinger.

Det skriver Politiken.

Det kommer efter en konflikt med borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær.

I en pressemeddelelse, som B.T. har fået tilsendt, fremgår det, at der er indgået gensidige aftaler med de tre chefer, som ifølge Politiken har arbejdet i kommunen i henholdsvis 8, 14 og 25 år.

»Jeg vil gerne takke for indsatsen i de forløbne år og ønsker dem al mulig held og lykke fremover. De har alle bidraget med en meget stor faglighed i deres arbejde og leveret gode resultater,« udtaler konstitueret kommunaldirektør Stella Hansen og tilføjer:

»Parterne er enige om, at der har været et godt samarbejde gennem årene og beklager, at det må ophøre.«

De tre nu tidligere medarbejdere var en del af kommunens whistleblowerenhed. De modtog i september en henvendelse om borgmester Benedikte Kiær.

Den var anonym og indeholdt en række anklager mod Kiær, hvorefter de tre chefer blev sygemeldt.

Og efterfølgende rettede fagforeningerne HK og Djøf henvendelse til kommunen på vegne af de tre ansatte og hævdede, at Kiær skulle have »udvist grænseoverskridende adfærd« over for de tre i forbindelse med at undersøge whistleblower-henvendelsen.

De mener, at Kiær skal have opfordret enheden til at finde frem til den anonyme whistleblower, skrev Politiken i november.

Kiær har afvist anklagerne og blev også frikendt i en række efterfølgende advokatundersøgelser.

Over Politiken vil Benedikte Kiær ikke kommentere de tre chefers afgang, da der er tale om personalesager. Hun siger, at hun er ked af forløbet.