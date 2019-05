Efter det stod klart, at Dansk Folkeparti stod til at miste tre ud af fire mandater til Europa-Parlamentet, gik Pia Kjærsgaard på scenen.

Her brugte hun ordet 'klimatosse' om de personer, som har haft klima som hovedfokus, når de skulle stemme og derfor fravalgte DF. Og det var dumt. Rigtig dumt. Det mener politisk kommentator Jarl Cordua.

»Umiddelbart er det ikke noget, der støder hardcore DF-vælgere fra, men det er noget, der kan komme til at mobilisere personer i den anden ende af det politiske spektrum.«

»Det er dumt, at hun siger sådan noget,« siger Jarl Cordua.

Valgfesten hos DF (Dansk Folkeparti) med Pia Kjærsgaard og Søren Espersen på Christiansborg i København under Europa-Parlamentsvalget 2019, søndag den 26. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Ved valget søndag aften blev DF mere end halveret, når det gælder stemmetal. De gik fra 26,6 procent ved EP-valget i 2014 til 10,7 procent søndag.

Samtidig mener Jarl Cordua, at kommentaren, der faldt som en slags spøg, kan støde personer, som overvejer at stemme på Dansk Folkeparti og samtidig går op i klima, fra sig.

»Der er mange DF-vælgere, som faktisk går op i klima. Det viser målinger. Og med sin kommentar kalder hun mange DF-vælgere for tosser. Det kan sagtens være, at de så begynder at se sig om efter et andet parti, der tager klima seriøst.«

Jarl Cordua mener i det hele taget, at 'klimatosse'-kommentaren viser, at Pia Kjærsgaard ikke har det samme greb om vælgerne som tidligere:

»Det er et tegn på, at Pia Kjærsgaard har mistet evnen til at læse vælgerne. Det har hun kunnet i mange år, men det virker til, at den er forsvundet. Man skal dog huske, at hun holdt talen i en form for granatchok efter det dårlige resultat.«

»Hun var tydeligvis i chok, og så sagde hun noget, som hun nok mener, men ikke burde have sagt.«

Når det kommer til Venstres fremgang ved valget, mener Jarl Cordua, at det kan komme til at få stor betydning for det snarlige folketingsvalg. Samtidig bør Socialdemokraterne se sig over skulderen.

»Det er noget, der giver blod på tanden for Venstre, mens det må skabe uro hos Socialdemokratiet. Det betyder enorm medvind for Venstre, hvor græsrødderne nu kan se, at de kan lykkes,« siger Jarl Cordua.