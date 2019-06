Trods nederlag til Liberal Alliance ved onsdagens folketingsvalg forbliver finansmanden Asger Aamund trofast.

»Jeg har stor sympati for Liberal Alliance, og jeg er ked af det dårlige valg. Jeg synes ellers, der var en god slutspurt, hvor man markerede sig som partiet for det arbejdende Danmark og en god garant for det modsatte af det velfærdsfordelingspolitiske orgie fra de andre partier. Man stod som en fornuftig stemme,« siger han til Jyllands-Posten.

Da stemmerne onsdag var talt op, stod det klart, at Liberal Alliance var gået fra fra 13 til fire mandater.

Partiformand Anders Samuelsen har som følge af det katastrofale folketingsvalg valgt at trække sig som formand for partiet.

Et parti, han har stået i spidsen for i over 10 år, og som han var med til at stifte i 2007 under navnet Ny Alliance.

Asger Aamund har bakket op om projektet siden partiets spæde start, og han holder fast i opbakningen nu.

Han mener dog, at det var forkert at gå i regering med V og K, fordi LA ikke ville kunne få noget igennem, når DF var parlamentarisk grundlag for regeringen og ikke kunne godkende nogle af partiets planer.

»Jeg sagde, at det ville blive et stort nederlag, og det viste sig også at være tilfældet. Man har selvfølgelig fået ministererfaring - men i bagklogskabens klare lys har det kostet meget,« siger Asger Aamund.