Nye Borgerlige har den seneste uge været igennem et massivt, politisk stormvejr – og det har flere medlemmer tilsyneladende taget konsekvensen af.

DR kan fortælle, at 500 har meldt sig ud af Nye Borgerlige på en uge.

Flere kredsformænd oplyser til mediet, at medlemmer har følt sig frustreret over de personsager, der har fyldt den seneste uge.

»Vi har mistet en fem-ti procent af vores medlemmer hen over weekenden. De har været vrede og skuffet over, hvordan fyringen af Lars Boje Mathiesen er forløbet,« siger Peter Schou, der er formand i Aarhuskredsene.

Sent torsdag aften i sidste uge valgte hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige at smide nu tidligere formand, Lars Boje Mathiesen, på porten.

Det skete, da han bad om at få et formandsvederlag på 55.000 kroner om måneden samt at få udbetalt 350.000 kroner til sin private konto – ellers måtte partiet finde en anden formand, som han formulerede det i en række beskeder, som B.T. har omtalt.

Lars Boje Mathiesens krav ville partiet ikke være med til – og hovedbestyrelsen tog konsekvensen.

Efterfølgende har tidligere formand, Pernille Vermund, meldt sig til at gå efter formandsposten endnu en gang.

De 500 nu tidligere medlemmer er både dem, som partiet har ekskluderet og de, hvis medlemskab var udløbet.