Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inger Støjberg er en fabelagtig succeshistorie i dansk politik. Man kan ikke engang melde sig ind i hendes nye parti endnu, og alligevel viser Megafons nye måling, at hun står til buldrende 10,8 procent af stemmerne. Det kan man veksle til 20 pladser i Folketinget, hvis altså det kommende folketingsvalg falder ud på samme måde.

»Det er vildt. Hun har vestenvinden i ryggen,« siger B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, som selv befinder sig i Klitmøller i Nordjylland.

»Her møder jeg folk, som spontant kommer hen til mig og fortæller, at de støtter Inger Støjberg. De siger, at »nu må der noget sund fornuft til«, når de taler om hende,« forklarer Søs Marie Serup.

Hun fortæller, at Inger Støjbergs parti nærmest er blevet en personkult mere end et reelt parti. Der er intet politisk program, der er ingen medlemmer bortset fra Inger Støjberg og ingen kendte kandidater endnu.

»Men vælgerne føler de kender hende. Selvom der kun er stregtegninger af, hvad hun kommer til at stå for, så nærer vælgerne en blind tillid til hende,« siger Søs Marie Serup, som fortæller at mange af stemmerne på Inger Støjberg også er proteststemmer i forhold til de etablerede partier.

Støjberg får travlt, hvis hun skal levere 20 folketingsmedlemmer inden valget udskrives. Hun har indtil videre kun sig selv.

Inger Støjberg i 2016 Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Inger Støjberg i 2016 Foto: EMMANUEL DUNAND

»Det er en kæmpe udfordring for Inger Støjberg. Man kan ikke engang melde sig ind i partiet endnu. Det tager tid at finde gode kandidater. Man skal undersøge om de matcher partiets politik nogenlunde, men også læres op i hvad det vil sige at være folketingskandidater, tale med pressen og den slags,« siger Søs Marie Serup.

Som bekendt er der sandsynligvis en del lavthængende frugter at plukke fra Dansk Folkeparti, som nærmest har tabt deres folketingsmedlemmer, som et æbletræ smider overmoden frugt fra sig om efteråret.

Nogle af dem ventes at byde sig til hos Inger Støjberg, men det har ikke været oplagt, at de allesammen fik lov at spille en rolle.

»Hun kan ikke tillade sig at være superkræsen. Det er afgørende for hende, at undgå at der kommer to-tre landsbytosser ind, som kan kaste grus i maskineriet,« forklarer Serup.

Som nævnt har Støjberg endnu ikke et partiprogram. Spøjst nok kan det være en fordel for hende.

»Normalt er det sådan, at når man begynder at mene noget, så skubber man også folk fra sig. Men det tror jeg ikke sker her. Støjberg kommer jo ikke med en psykiatriplan eller en finanspakke. Hun kommer til at tale politik i overskrifter,« siger Søs Marie Serup.

Inger Støjberg har udtalt, at hun først vil fremlægge et decideret politisk program efter et kommende folketingsvalg.